Yeni Akit yazarından Saadet Partisi'ne: Kılıçdaroğlu'nu “Babayiğit” ilan edin; Erdoğan'ı vicdansızca suçlayın, nasıl bir basiretsizlik?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın eski Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında açtığı ve ilk duruşması dün görülen ‘hakaret’ davası üzerinden Saadet Partisi'ni eleştirdi.

TIKLAYIN -Ankara Barosu yönetimi Diyanet'e hakaret davası nedeniyle hâkim karşısında: Açıklamada suç unsuru yok

Karahasanoğlu, geçtiğimiz hafta Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçilen Erinç Sağkan’ı eski CHP milletvekili Rıza Türmen’in savunduğunu yazdı.

Saadet Partililerin yıllarca “Zinayı serbest bıraktı” diye AKP’yi suçladığını yazan Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Bakın sizin ortağınız CHP’nin çizgisine..

Bırakın kendilerinin zinayı bir hak gibi görmelerini..

Bir de.. İslam dininin nikahsız birliktelik ile ilgili ayetinin, bir hutbede okunmasına bile tahammül edemiyorlar.

Siz CHP ile ittifak yapın..

“Zinacılara laf söyleyemezsiniz” diyerek, ayet okuyan Diyanet reisine “Ortaçağdan gelen” diye hakaret edildiğinde..

Avukatlığını CHP’liler yapsın..

Hakaret yapanın kendisi de, CHP söylemlerini açıkça tekrarlasın..

Saadet Partisi olarak siz de..

Bu CHP’nin Genel Başkanı’nı “Babayiğit” ilan edin..

Zinanın haramlığını hutbede okuyan Ali Erbaş’ı atayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ise, “Zinayı serbest bıraktı” diye vicdansızca suçlayın..

Nasıl bir mantıksızlık bu?

Nasıl bir basiretsizlik?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın