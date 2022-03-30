Yeni Akit yazarından Milli Savunma Bakanlığı'na mayın eleştirisi: Yandı bitti kül oldu

Yeni Akit yazarı Vehbi Kara, bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanlığı’nın İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edilen başıboş mayınlarla ilgili açıklamasının yetersiz olduğunu yazdı. Bakanlıktan yapılan açıklamanın “Yandı bitti kül oldu” tekerlemesini akla getirdiğini yazan Kara, “İmha edilen mayınların menşe ülkesi, ülkemiz tarafından kullanılıp kullanılmadığı veya kimler tarafından kullanıldığı, ne tür deniz mayını olduğu, üzerinde seri numarası veya başka bir işaret olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama henüz yapılmamıştır” diye yazdı.

“Maalesef eskiden kalma alışkanlıklar hâlâ devam etmektedir. Çünkü ülkemizde askeri kurumların kamuoyuna bilgi vermeleri veya vatandaşları tatmin edecek bilgilerle açıklama yapmaları hâlâ mümkün olamamıştır” diyen Kara, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Elbette bu gidişata bir son verilmesi zorunludur. Bu hatalı gidişe 360 milyon dolar değerinde olan iki adet stratejik nakliye uçağımızın akıbeti ile başlayabiliriz. Kiev’de bir havaalanında bulunan bu uçaklarımızın, savaş başladığı günün akşamında “yükünü boşaltarak alelacele ülkemize dönmesi” hesabı sorulmamıştır. Önceki yıllarda nice benzeri durumda olduğu gibi kamuoyunu tatmin etmeyen baştan savmacı bir üslup ile kısa açıklamalar yapılması; doğru bir davranış değildir.

Bazı insanlar uçakların değeri ile ilgili bu kadar parayı anlayamayabilirler. Bu nedenle ne kadar büyük bir zarar ihtimali ile karşı karşıya olduğumuzun bilinmesi için biraz yardımcı olmaya çalışayım: Öncelikle 360 milyon dolar; yaklaşık 6 milyar TL’ye karşılık gelmektedir.

Mayınlarla ilgili kamuoyuna tatmin edici bilgilerin verilmesi gerektiğini yazan Kara, “Fakat eski dönemlerden gelen alışkanlıklar hâlâ devam etmektedir. Şu andaki mevcut general ve amiraller birlikte görev yaptığım insanlardır. Birçoğu ile birlikte aynı savaş gemisinde ve askeri birliklerde görev yaptım. Halka bakış açılarını ve hesap verme alışkanlıklarında sıkıntı olduğunu söyleyebilirim” diye yazdı.

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