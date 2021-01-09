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Yeni Akit yazarından Joe Biden’a: Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var

09 Ocak 2021 11:08

Yeni Akit yazarı Mehmet Koçak, ABD’de Donald Trump yanlılarının kongre binasını basmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu yazısında, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’in nasıl bir politika takip edeceği konusunda bir belirsizlik ve korkulu bir bekleyiş olduğunu söyledi.

Biden için, “sömürgeci politikaları uğruna dünyayı ifsat eden, kan ve gözyaşına boğan saldırılarla milyonlarca savunmasız insanın katledilmesine sebep olan ABD’nin öncü şövalyelerinden biri” diyen Koçak, “Ancak, gelinen noktada dünya şartları değişmiştir ve ABD de eski gücünde olmadığı gibi iç sorunlarıyla boğuşan bir ülke durumundadır” ifadelerini kullandı. Koçak sözlerinin devamında ise, şunları kaydetti:

Joe Biden’in, bu gerçeklerden dersler çıkararak değerlendirme konuşmasında ısrarla dile getirdiği hakkaniyet ve adalet ile hukukun üstünlüğünü temel esas alan yeni bir anlayış ile hareket etmesi arzumuz ve beklentimizdir.

Herkesi uyaran “zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”, “Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste”, “Zalimin zulmü yanına kalmaz” atasözlerini hatırlatmak isterim.

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Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.

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