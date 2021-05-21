Yeni Akit yazarından görevden uzaklaştırılan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’a: Ne içtiğini gerçekten merak ediyorum

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, Koronavirüs salgını tedbirlerinin hukuksuz olduğunu savunarak; tedbirler, maske zorunluluğu ve aşı uygulaması hakkında re'sen soruşturma başlattığını duyurmasının ardından görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’a yönelik eleştirilerde bulundu.

“Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda sadece belli hastalıkların düzenlendiği ve sayılmayan salgın hastalıkların kanun kapsamı dışında olduğunu söylerken, ne içtiğini gerçekten merak ediyorum” diyen Baş, devamında şunları kaydetti:

“Bu tipler için hukuk veya başka bir ölçünün herhangi bir değer ifade ettiğini hiç sanmıyorum. Danıştay’a “yürütmenin durdurulması talebi hakkında niye karar vermiyorsun” diyen bir savcının, bırakın hukuk diplomasını ilkokul diplomasını bile incelemek gerekir.

Daha önce yazdım. Yine yazayım. İnsanların salgın hastalık tedbirlerine olan inancını sarsarak ve tedavi konusundaki protokollerin uygulanmasını engelleyerek bazı kimselerin hayatını kaybetmesine yol açanlar hakkında gerekli davalar açılmalı..

Tedavi ve ilaç ile ilgili konularda prosedürlere uymadan kafasına göre tedavi önerisinde bulunan ve insanların sağlığını tehlikeye atan herkesten de en ağır şekilde hesap sorulmalı.

İnsanların sağlığını tehlikeye atanlardan hesap sorulmayınca, doğal olarak şöhret meraklıları cesaret buluyor.”

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