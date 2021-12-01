Yeni Akit yazarından Davutoğlu, Babacan ve Özdağ’a: Elden giden menfaatle beraber sadakat yeminleri de gitti

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında AKP’den ayrılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Selçuk Özdağ'ı eleştirdi.

Bu isimler için “Sahte kahramanlar” ifadesini kullanan Bedir, 14 yıl AKP’de bulunduğunu belirttiği Davutoğlu’nun geçmişte söylediği “AK Parti’nin ruhu adalet ruhudur, vicdandır, merhamettir, ortak akıldır, ortak vicdandır, ortak zihniyettir. Kim mevki ve makam için yola çıkarsa, bizim aramızda barınamaz. Kim kısa dönemli hesaplar içinde bulunursa, bizim aramızda barınamaz, kim ortak vicdanımızı, aklımızı, zihniyetimizi yok sayarsa, bu hareket içinde barınamaz” sözlerini hatırlatarak, “Bugün ne oldu da kapı kapı dolaşıp Erdoğan düşmanlığı yapıyor? Başkan Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulan zillet ittifakının bileşenlerinden biri oldu“ diye yazdı.

“Elden giden menfaatle beraber sadakat yeminleri de gitti.” diyen Bedir, Babacan’ın AKP iktidarında 13 yıl yönettiğini belirterek “Erdoğan’a tek laf etmeyen Ali Babacan bugün kin kusuyor. 13 sene niye sustu. AK Parti’nin başında yine Erdoğan vardı. Bunun iki türlü açıklaması olabilir. Ya parti içinde iken menfaatin icabı sessiz kalıp bakanlığını korudun ya da bugün elden kaçan menfaatlerin için Erdoğan’a çamur atıp, çirkeflik yapıyorsun. Bunun başka izah tarzı yoktur” dedi.

Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ın siyasi geçmişinden bahsedip eleştiren Bedir, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’na Sivas Katliamını hatırlatarak, onu “kahrolsun Şeriat” diye İslam’a küfredenlerle müttefiklik yapmakla suçladı.

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