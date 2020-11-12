Yeni Akit yazarından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Arınç'a: ABD’li bir Bidencıdan daha şedit biçimde Bidencılık yapıyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Rasim Bolbol, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın "Benim tercihim Biden. Trump rüyası bitti, gemi karaya oturdu" sözlerini eleştirdi. Bolbol, "ABD’li bir Bidencıdan daha şedit biçimde Bidencılık yapıyor" görüşünü savundu.

Bolbol, "Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi sıfatıyla Biden’ın ABD’nin başına gelmesinin Türkiye için bir şans olabileceği tezini dillendiriyor. 'Benim tercihim Biden. Trump rüyası bitti, gemi karaya oturdu' diyerek ABD’li bir Bidencıdan daha şedit biçimde Bidencılık yapıyor. Biz, yeni seçilen ABD Başkanı Biden’ı Trump’tan ayırt etmiyoruz kesinlikle. Zira bu isimlerin her ikisi de kanlı bir tarihin mirasçılarıdır. Biden’la Trump arasındaki tek fark, birinin kumral, diğerinin ise sarışın olmasıdır." düşüncesini dile getirdi.

Bolbol yazısında, "Bu yüzden diyoruz ki, biz ne Bidencıyız, ne de Trumpçı.İstiklalimiz ve istikbalimiz Bidencılıkta ya da Trumpçılıkta da değil zaten. İstiklalimiz ve istikbalimiz Türkiyecilikte. Diyeceğimiz o ki, ABD’den bize hayır gelmez. Bizim yapmamız gereken, ABD planlarına karşı güçlü bir yapı oluşturmaktır. Kim ne derse desin, gerisi laf-ı güzâftır." ifadesini kullandı.

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