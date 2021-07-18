Yeni Akit yazarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerine: Mankafa, şapşal...

Yeni Akit Yazıişleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin, "Melih Bulu yetmez, tüm atanmışlar gitsin" dediğini belirterek, "Behey mankafa.. Behey şapşal.. O atanmışların içinde siz de yok musunuz? Siz sanki, seçimle mi geldiniz, öğretim üyeliğine? Halk mı seçti sizi? Öğrenciler mi seçti, öğretim üyelerini? Kendi altındaki koltuğu, kendi dili ile çekip alan mankafalar.. Bir de rektör beğenmiyorlar.." diye yazdı.

CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu'nun ODTÜ'lü öğrencilerle buluşmasında sarf ettiği sözleri değerlendiren Karahasanoğlu, "“600 milletvekilinin kabul ettiği yasayı, bir Cumhurbaşkanı nasıl iptal edebilir” diyor ya, Kılıçdaroğlu.. Ben de kendisine çağrıda bulunuyorum.. Madem 600 milletvekili, İstanbul Sözleşmesi’nden yanalar.. Hemen bugün, Kemal Kılıçdaroğlu bir kanun teklifi versin, TBMM’ye..

600 milletvekili de kabul etsin, İstanbul Sözleşmesi’ndeki maddelerin tamamını.. İster “Sözleşmeyi biz tekrar kabul ediyoruz” şeklinde bir düzenleme yapsınlar.." ifadelerini kullandı.

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