Yeni Akit yazarından AKP'ye: HDP’nin kapatılmasına sessiz kalmak, 2023’te yapılacak olan seçimler için bir risk

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, hakkında kapatma davası bulunan HDP ile ilgili AKP’ye "uyarıda" bulundu. Şanlıdağa, “Ak Parti’nin, şimdi HDP’nin kapatılmasına sessiz kalması veya onaylar gibi gözükmesi, 2023’te yapılacak olan seçimler için bir risktir” görüşünü dile getirdi.

AKP'nin “terör politikası” ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu bugünkü yazısında Şanlıdağ, AKP’nin 2023 seçimlerine giderken; Kürt sorunu, Kürt seçmeni ve buna bağlı olarak HDP faktörünü iyi analiz etmesi gerektiğini yazdı. Şanlıdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye’de şu ana kadar onlarca parti kapatıldı. Hepsinin yerine bir başkası kuruldu. Türkiye’de darbeciliğin hüküm sürdüğü yıllarda parti kapatmak ve düşüncenin yasaklanması, adeta gelenekten sayılırdı. Ak Parti öncesi, Erdoğan’ın siyaset yaptığı RP ve ondan önceki İslamcı partiler de “kapatma” geleneğinden nasibini almıştır. Kendi iktidarında bile kapatılma tehlikesi yaşayan Ak Parti’nin, şimdi HDP’nin kapatılmasına sessiz kalması veya onaylar gibi gözükmesi, 2023’te yapılacak olan seçimler için bir risktir. İktidara geldikten sonra siyasi partilerin kapatılmasına karşı olduğunu gündeme getiren AK Parti, 2010’da yaptığı anayasa değişikliğiyle siyasi parti kapatmayı zorlaştırdı. Ama ne hikmetse, siyasi konjonktürün değiştiği 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra parti kapatmalar tekrar ülke gündemine geldi."

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