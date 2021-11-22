Yeni Akit yazarından AKP'ye: Ekonomi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu kabullenin, 'seçim kazanmak, çantada keklik' dönemi bitti

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirterek AKP yöneticilerine "Ak Parti’nin yenilmez olduğunu ve her şartta iktidar olur düşüncesini terk edin. Ak Parti’yi yenilmez kılan, milletine hizmet etmesi, dış güçlere boyun eğmemesi, adaletli olması ve ekonomiyi iyi yönetmesidir. Ekonomi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu kabullenin ve adımlarınızı ona göre atın" tavsiyesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çağrısını değerlendiren Şanlıdağ, bu çağrısının Anadolu’daki seçmen nezdinde CHP’nin algısını değiştirmeye yetmeyeceğini belirtti. Şanlıdağ, “Bu tarafın seçmeni, her ne kadar küskün, kırgın olsa da kararsızlar havzasından CHP’ye yönelmez. Şu anda ortamı gözlüyor. Seçimlere 1.5 yıl gibi bir süre var. Tayyip Erdoğan’ı daha samimi buluyor, bu yüzden de kazanımlarını CHP’nin tüketmesinden endişe duyuyor. Lakin iktidar ile kararsız seçmenler arasındaki mesafe açılmaya başlarsa, asıl tehlike o zaman başlar. Türkiye’nin en önemli sorunu ekonomidir. Eğer kararsızlar, ekonominin iyi yönetilmediğine inanmaya başlarsa, o takdirde, dipten gelen dalgayı önlemek imkansız hale gelebilir” diye yazdı.

CHP’nin elli yaş ve üzeri sağ seçmeni kendisine yöneltmesinin imkânsız olduğunu yazan Şanlıdağ, gençler için bunun geçerli olmadığını belirterek "Gençler yeni yüz ve değişimden yana. Bunun da altında işsizlik, pahalılık, siyasetçilerin gençlere yönelik projelerinin olmaması yatıyor. Gençlik buluşmalarının çok samimi ve inandırıcı olmadığını, protokol düzenlemesinden ibaret olduğu dillendiriliyor. Ak Parti buna çok dikkat etmeli. Aynı şekilde; ücretliler, dar gelirliler, küçük esnaf, çiftçi ve memur da gözetilip, derde derman olacak projeler hayata geçirilmelidir" dedi.

Şanlıdağ, AKP yöneticilerine şu tavsiyede bulundu: "Ak Parti’nin yenilmez olduğunu ve her şartta iktidar olur düşüncesini terk edin. Ak Parti’yi yenilmez kılan, milletine hizmet etmesi, dış güçlere boyun eğmemesi, adaletli olması ve ekonomiyi iyi yönetmesidir. Ekonomi konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu kabullenin ve adımlarınızı ona göre atın. Erdoğan’ın karizmasının erozyon yaşadığı ve seçimleri kaybedeceği algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Artık ‘nasıl olsa arkamızda Erdoğan gibi bir lider var, çalışmamıza ne gerek var, seçim kazanmak, çantada keklik gibidir’ diyerek yan gelip yatma dönemi bitti. Erdoğan’ın sermayesini tükettiniz. Çıkın sahaya ve halkın taleplerini öğrenerek, çözüm için Reise yardımcı olun. Yeter ki siz samimi olun, kıblenizi şaşırmayın, işte o vakit Allah yar ve yardımcınız olacaktır.”

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