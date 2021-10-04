Yeni Akit yazarından AKP'ye: Dev projelerle kendi seçmeninizi ikna edemiyorsanız, sıkıntı büyük demektir

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, muhalefet partilerinin desteğiyle uzun yılların ardından CHP’ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin iktidar partisi AKP’den daha fazla gündem yarattığını belirterek “Sıkışan, darda kalan, cebi yanan seçmeni küçük dokunuşlar dahi mutlu edebiliyorsa, siz de dev projelerle kendi seçmeninizi ikna edemiyorsanız, sıkıntı büyük demektir” dedi.

İBB’nin vapurlarda logolu yeni karton bardakları ve mezarlıklara yerleştirdiği ibriklerin gündeme oturduğunu belirten Şanlıdağ, “Hayli zamandır Ak Parti’nin kaptanlığını yaptığı geminin saldırılara uğradığını, batırılmak istendiğini dillendiriyorum. Bunu yaparken de bel altı vurmamaya, daha ziyade özeleştiri yapmaya çalışıyorum” dedi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör’ün “Nükleer Santral inşa ediyorsun, Karadeniz’de gaz buluyorsun. Mezarlıktaki ibrik kadar ya da vapurdaki karton bardak kadar gündem olmuyor. Çok tuhaf değil mi? Hükümet mi yaptıklarını anlatamıyor, muhalifler mi algı oluşturmayı daha iyi beceriyor bilemedim” diye yazdığını aktaran Şanlıdağ, özetle şöyle devam etti:

"Bilemezsin tabii.

Çünkü ‘Ak Parti seçmeni hizmete doydu’ demek işin kolayı.

Seçmenin psikolojisini, bunca hizmete bigâne kalmasının arka planını, seçmene nasıl davrandıklarını, onun vücut dili ve beklentisinin neler olduğunu anlamaya çalışmayı bazı yöneticiler terk ettiği gün başladı her şey. ‘Nasıl olsa Reis, kırıp döktüğümüz arkamızı toparlıyor, biz devran sürmeye devam edelim’ havasına ve egosuna kapılındı.

Sahi mesele, sizce sadece algı veya söylem dili mi? Ak Parti bunca yıllık seçim başarısını sadece algı ve söylem diline mi borçlu?

Acaba Ak Parti’nin tereddütlüler havzasına geçen seçmeni, tüm bu yaşananları nasıl okuyor? Sıkışan, darda kalan, cebi yanan seçmeni küçük dokunuşlar dahi mutlu edebiliyorsa, siz de dev projelerle kendi seçmeninizi ikna edemiyorsanız, sıkıntı büyük demektir. Yapılması gereken, kitlenin zihninde yer edecek, onların algısını etkileyecek faaliyetlerde bulunmaktan ziyade, öncesinde olduğu gibi ekonomiyi rahatlatmak, vatandaşın alım gücünü yükseltmek ve onlara güven vermektir

Benim gönlüm, tencereden dolayı iktidarın hoyrat ellere geçmesine razı olmaz. Bu yüzden tabanın memnuniyetsizliğinin görülmesini ve genç seçmenin kazanılması gerektiğini düşünüyorum.”

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