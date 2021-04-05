Yeni Akit yazarı Yakışıklı: Montrö’nün güncellenmesi Mustafa Kemal’in vasiyetidir

Yeni Akit gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı, 103 emekli amiralin Montrö Sözleşmesi'yle ilgili olarak yazdığı bildiriden hareketle başlayan tartışmaların ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yükseltecek sizsiniz" sözünü hatırlatarak, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni güncellemek ve Cumhuriyet’i yükseltmek bizim (milletimizin yetkilendirdiklerinin) vazifesidir. Güncellemek ile büsbütün ortadan kaldırmak aynı şeyler değil!" yazdı.

Yakışıklı, "Montrö ve Kanal İstanbul tamamen bağlantılı değil, ancak bütünüyle ayrı da değil! Kanal İstanbul açılınca Montrö’nün 'savaş gemileri' maddeleri direkt bertaraf olmak zorunda değil; hiç kimse 'ABD ve başka ülke savaş gemileri boğazlardan geçsin' demiyor. Boğazlar’dan yılda ortalama 50 bin gemi geçiyor ve 50’nin üzerinde kaza oluyor. Montrö imzalandığında 5 bin gemi geçiyordu, şimdi 10 katına çıktı. Arayamadığımız, dur diyemediğimiz gemiler nükleer maddeler taşıyor olsa ve Mustafa Kemal’in vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı’nın yanında patlasa, Topkapı Sarayı’nın, Ayasofya Camii ve Sultan Ahmet Meydanı’nın hizasından geçerken patlasa bunun ağır bedelini kim ödeyecek! Soruyorum: Türkiye’nin ve İstanbul’un bu en değerli ve kalabalık noktasından içinde ne olduğunu bilmediğimiz 50 bin geminin her yıl geçmesine 'artık yeter' demek gerekmez mi? Bize düşen; değişen şartlar altında yeni sözleşmeler imzalamak ve 'Biz(milletçe) kurduk, gelecek nesiller olarak siz (yine milletçe) yükselteceksiniz' vasiyetini yerine getirmektir. Muhtaç olduğumuz kudret, tarihimizin bütün damarlarında mevcuttur!" görüşünü savundu.

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