Yeni Akit yazarı: Toplum hayallerinin peşinde koşan gençleri neden evlilik yükümlülüğünün altına sokmaya çalışıyor?

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Osman Aydın, Türkiye toplumunun konuştuğu her konunun arka planında ‘evlilik’ olduğunu yazdı. Aydın, gençlerin en üretken olduğu zamanda toplum ve ailenin kendilerine evlilik baskısı yaptığı dile getirdi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!

Aydın, “Neden hayatının kalitesini artırmaya çalışan, hayallerinin peşinden koşan gençlere toplum öcü gözüyle bakarak, onları illa evlilik yükümlülüğünün altına sokmaya çalışıyor? Yirmili yaşlarda bir genç kız ya da delikanlı -bir sağlık sorunları yoksa- evlilikle iligili yoğun bir aile baskısı altındadırlar muhtemelen” görüşünü savundu.

Türk gençlerinin hobisi olmadığı için evlenmeye yöneldiklerini öne süren Aydın, “O, boş zamanının büyük kısmını sosyal medyada, televizyon başında, müzik dinleyerek, oyun oynayarak, alış veriş yaparak veya arkadaşlarıyla kafelerde boş muhabbetler çevirerek geçirir. Okumak, düşünmek, kendini geliştirmek, kafasını ve ruhunu zenginleştirmek gibi eğilimleri çok sınırlı olduğu için de, hep bir ruhsal boşluk/açlık içindedir. O boşluğu popüler kültür ürünleri ile doldurmaya çalışsa da olmaz. Bu ergence boşluğun diğer adı: Anlamsızlıktır… Anlamsızlık sarmalında kıvranan kız ya da erkek de aile ve çevre baskısı olmadan bir ilişki ihtiyacı içine girebilir, evlenmek isteyebilir. Hatta istekten öte buna muhtaç olduğunu düşünebilir. Çünkü genç, kendi başına mutsuzdur. Çünkü ne sosyal medyada öldürülen, ne de televizyon başında geçirilen yahut arkadaşlarla tüketilen zaman, kişisel anlam ihtiyacını karşılayabilecek doyuruculuktadır. Dolayısıyla genç içinde bulunduğu mutsuzluktan ancak bir başka mutsuzla hayatını birleştirerek kaçabileceğini düşünür” ifadesini kullandı.

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Erdoğan ‘geç’ yaşta evlenenlere tepki göstermişti: Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor

Evlenme yaşının yükselmesinden şikâyetçi olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Genç yaşta maalesef evlenmiyorlar. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya!" tepkisini dile getirdi. "Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha defa vahimi özendirilmeye çalışılıyor. Televizyonların çoğu bunun kampanyasını yapıyor. Aile kurumlarını kökünden kurutmaya amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor" diye konuşan Erdoğan, "Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız" çağrısında bulundu.