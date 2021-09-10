Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz'dan AKP'ye: Mutfaktan geldik mutfaktan gidebiliriz; seçim ittifakına değil, seçmen ittifakına ihtiyaç var

Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz, bugünkü yazısında hayat pahalılığı ve büyüyen yoksullukla ilgili iktidar partisi AKP’ye uyarılarda bulundu. Yılmaz iktidarın seçim ittifakına değil, sadece seçmen ittifakına ihtiyacı olduğunu yazdı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen eski Rize milletvekili Yılmaz, "İktidarımıza Mutfak Uyarısı!" başlıklı yazısında “Silahlı darbelerle yıkamadıkları iktidarı ve liderini, ‘SANDIKTA YIKMA’ planları, artarak devam eden bir tehlike olarak sinsi bir şekilde devam ediyor!” dedi.

Muhalefetin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerini, AKP’nin yanlışlıkları, ihmalleri ve parti parti parçalanmışlıklarından dolayı kazandığını yazan Yılmaz, önceki hükûmetlerin bilhassa mutfak yangınını söndüremedikleri için barajı dahi geçmediklerini, sandık tokadını yiyerek büyük bir hezimete uğradığını ve bunun AKP’ye iktidar yolunu açtığını öne sürdü.

Yılmaz özetle yazısına şöyle devam etti:

"Kısacası aile yangını, ahlak yangını ve mutfak yangını; bugünkü iktidarın yönetime gelişinin ana sebeplerindendir! Bu siyasi ve tarihi tecrübeden yola çıkarak ifade etmeliyim ki endişemiz; mutfaktan geldik mutfaktan gitmek tehlikesidir! çünkü aşı olan, işi olan, eşi olan terörize edilemez!

İktidarımızın yetkilileri, her şeyi toz pembe gösteren bir takım hesabi ekonomistlerin tuzaklarından kurtulmak için pazar yerlerini dolaşmalı ve artarak devam eden Mutfak Yangınını acil tedbirlerle söndürmelidir!

Ev Kiralarının bir yıllık artışları incelenmelidir! Bir sene evvelki elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, bu seneki faturaları ve bir yıl evvelki et, zeytin peynir ve yumurta gibi temel ihtiyaç gıda maddelerinin el yakan fiyatları acilen mukayese etmelidirler! Köylümüzün mazot gübre ve ilaçlama zamları sebebiyle ekimi ve hayvancılığı terk etmeye başladığını bizzat köylümüzden dinlemelidirler!

Başbakan iken halkıyla rahatlıkla görüşen, sorunlarını bizzat dinleyen Reisimizi, korona bahanesiyle çok sevdiği halkımızdan ve gerçek hasbi dostlarından uzaklaştırma oyunları mutlaka bozulmalıdır!

Medya gücünden mahrum olduğumuz bizim gençliğimizdeki Refah Partisi döneminde seçim sonuçları ilk açıklandığında oyumuzun azlığından üzülen kardeşlerimize; “Sabredin daha varoşların (Orta Direk ve altındaki gariplerin) oyları gelmedi, gelince biz kazanacağız!” derdik! Ve bilhassa 1994’teki büyük başarılar onların gece yarısı gelen oylarıyla sağlanmıştır!

Yaşanan son seçimlerde gördük ki, sandıklar açıldığında İktidarımızın oyu yüzde yetmişlerden başlamakta ancak varoş oyları geldikçe düşüşe geçmektedir. Bunun ana sebebi artan mutfak yangını ve mazlumları ağlatan süresiz nafaka, genç evlilik mağdurlarına ceza gibi vs. çıkartılan zulüm yasalarıdır!

Sandık darbesini sadece seçmen önler! Bunun için iktidarımızın seçim ittifakına değil, sadece seçmen ittifakına ihtiyacı vardır!

İşsizler ordusundan, parasızlıktan evlenemeyenlerden, evlenip yuvası yıkılanlardan, kirasını ödeyemeyenlerden, satış yapamadan iş yerini kapatanlardan, zulüm yasalarının mağdurlarından, yalan itiraflarla iftiraya ve kumpaslara kurban edilmiş Fetözede kurbanlarından, geçmiş devasa hizmetlerimizi anlatarak yeterli oyu alamadığımızı son seçimlerde acı bir şekilde yaşadık!"

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