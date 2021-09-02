Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Yargıtay'ın yeni binasının açılışına Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımını önemli buluyorum; ne olur insanları tahkir etmesek?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Yargıtay’ın yeni binasının açılışına “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımını önemli bulduğunu” belirtti. Yazılarında sık sık muhalefette siyaset yapanları eleştiren geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hakaret ettiği için gazetesine haciz giden “Ne olur, insanları tahkir etmesek?” diye yazdı.

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Karahasanoğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Adli yıl açılışı vesilesi ile Yargıtay’ın yeni binasına taşınması sırasındaki törene, ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımını önemli buluyorum.

Geçtiğimiz yıllarda, adli yıl açılış töreninin Külliye’de yapılması üzerinden çıkartılan tartışmaların, aslında iyi niyetli olmadığının, Yargıtay’ın kendisine yakışan bir binası olduğunda, orada tören düzenlenmesi ile ispatlandığını düşünüyorum.

Ne olur, Türkiye insanı olarak, birbirimize iyi niyetle yaklaşsak?

Ülkeye hizmet edenlerin elinden tutsak?

Hizmet anlamında, yapılanlara bir katkımız olacak ise, onu dillendirsek.. Yok ise, yapanlara teşekkür etsek?

İnsanları tahkir etmesek?

“Gerici, yobaz” diyerek suçlamasak?

“Cumhuriyet’in altını oyuyorlar” palavraları ile insanları kışkırtmasak..

Her şeyi eleştirerek, bir yere varılamayacağını bilsek?

İmza atılan yeniliklerin kıymetini bilsek?

Çok mu şey istemiş oluruz?"

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