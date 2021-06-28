Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: ‘Onur Haftası’ söylemi ile Türk toplumunun ahlakını dejenere etmeye kalkışıyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, her yıl haziran ayının son haftası kutlanan LGBTİ+ Onur Haftası ile ilgili “‘Onur haftası’ söylemi ile Türk toplumunun ahlakını dejenere etmeye kalkışıyorlar” dedi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, iki gün önce İstanbul Taksim'de düzenlenen, aralarında, AFP foto muhabiri Bülent Kılıç’ın polis tarafından boğazına bastırarak çok sayıda kişinin gözaltına alındığı 19. Onur Yürüyüşü’nde, atılan sloganların ‘absürt’, afişlerin ise ‘rezil’ olduğunu belirterek, “Gençlerin ahlakını bozmak için, ellerinden gelen ne varsa, yapmaya kalkışıyorlar. Onursuzluğun tescillisi bir hayat tarzını savunurken, ‘onur haftası’ söylemi ile Türk toplumunun ahlakını dejenere etmeye kalkışıyorlar” dedi.

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Toplumun genelinde, LGBTİ’lerle ciddi bir kavga ve onlara yönelik bir saldırının söz konusu olmadığını ileri süren Karahasanoğlu, siyasi partilerin LGBTİ’lerle yaklaşımını da değerlendirdi.

‘Eşcinsel yanlısı söylemin’ Cumhur İttifakı’nda destek bulmadığını, Millet İttifakı’nda ise CHP’nin eşcinselliği ölümüne destek verdiğini, HDP’nin eşcinselliği topluma dayatmak yönünde bir tavrının bulunduğunu yazan Karahasanoğlu, İYİ Partililerin, ikili görüşmelerde, ‘Bizim ne işimiz olur, eşcinsellerle’ dediğini ileri sürdü.

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Deva Partisi ile Gelecek Partisi’nde de aynı rahatsızlığın söz konusu olduğunu ileri süren Karahasanoğlu, “Ali Babacan, eşcinselliği onaylamaya kalksa, kendi partisinin kurucularına ne diyecek?

'Eşcinsellik, bizim partimizin en önemli devrimsel temel taşlarıdır' dese, önce kendi ailesi, onu evden kovar.

Ahmet Davutoğlu, partisindeki kurucu arkadaşlarına, 'Tarihimizin derinliklerinden eşcinselliğin stratejik boyutları' diye söze başlayıp, devamında da bu ahlaksızlığı onaylayıcı cümleleri kursa, kendi eşi, çocukları onu kapının önüne koyar" dedi.

En kilit partinin Saadet Partisi olduğunu belirten Karahasanoğlu, şöyle devam etti:

“Yıllarca AK Parti’yi, İstanbul Sözleşmesi üzerinden eleştiren, hatta çok ağır sözlerle tahkir eden Saadet Partisi.

Dini kavramları da, eleştirileri içinde kullanarak, AK Parti’nin temel çıkış noktasına ihanet ettiğini iddia eden ve bazı noktalarda bu eleştirilerine benim de katıldığım Saadet Partisi..

Şimdi tam da AK Parti, o yanlıştan geri dönerken..

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını geri çektiği bir aşamada..

Saadet Partisi, ne yapacak, 'CHP, İP ve HDP ortaklığı ile birlikte hareket ederek, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönelim' mi diyecek?”

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