Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan Gezi Davası yorumu: Verilen cezalar sonrası hâlâ slogan atılıyorsa kim cezaların haksız olduğunu söyleyebilir?

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Gezi Davası’nda iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18'er yıl hapis cezası verilmesini destekledi.

Karahasanoğlu, “Dün sanıklar hakkında verilen cezaların açıklanması sonrasında, 'Her yer Taksim, her yer direniş' diyerek hâlâ o suç niteliğindeki eylemleri savunmaya devam ediyorlarsa.. Kim, Osman Kavala’ya verilen cezanın yanlış olduğunu iddia edebilir? Kim, diğer sanıklara verilen cezaların haksız olduğunu söyleyebilir?” diye yazdı.

Karahasanoğlu, Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybeden hatırlatıp “Şimdi bir kişiye müebbet verildi diye.. Duruşma salonunu da, gösteri mekanı haline getiriyorlar.. AİHM kararından bahsedenler.. Avrupa Konseyi’nden bahsedenler.. Bana gösterebilir misiniz, sokak hareketleri sonrasında, bir savcının da şehit edildiği toplu gösterilerden dolayı, tek kişiye ceza verilmeden, olaylar kapatılmış olsun.. Bana gösterebilir misiniz, Avrupa’da bir mahkeme salonunda, karar açıklandıktan sonra, hakimler tehdit edilsin, sloganlar atılsın..” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

TIKLAYIN - Gezi davasında karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama!

TIKLAYIN - Gezi / Osman Kavala davasının hâkimi Murat Bircan AKP'den milletvekili aday adayı olmuş!