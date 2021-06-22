Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu: Korkmaz “Al sana oyalanacağın üç tane yem” diyor, Fatih Altaylı hemen atlıyor

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazında, suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker ve kara para aklamak suçlamasıyla açılan davada hakkında tutuklama kararı bulunan ve eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in kendisinden 10 milyon euro istediğini söyleyen iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın iddialarını değerlendirdi.

Ses kaydını dinlediğini söyleyen gazetecilerin, kaydın tamamını dinlemeden açıklama yapmasını eleştiren Karahasanoğlu, “Sezgin Baran Korkmaz, haftada bir uzay hakkında, derin bilimsel gerçekler hakkında canlı yayında profesörleri konuşturan Fatih Altaylı’ya, ‘Al sana oyalanacağın üç tane yem’ diyor. Fatih Altaylı hemen atlıyor. Ardından Halk TV’sinden Sözcü’süne, Cumhuriyet’ine kadar hepsi. Peşine takılıyor” dedi.

Aynı ‘mavalların’ HaberTürk yazarı Sevilay Yılman üzerinden de servis edildiğini yazan Karahasanoğlu, Peker’in iddialarını gündeme getiren gazetecileri AKP düşmanı olmakla itham ederek, “Hepsi mafya babasının, mafya babası ile iş bitirmek isteyen dolandırıcı iş adamının sözlerini, ‘kesin gerçek’ miş gibi, tekrar tekrar yazıyor, televizyonlarda saatlerce tekrarlıyorlar. Algı operasyonunu öyle profesyonelce yapıyorlar ki, arada farklı argümanları öne çıkarıyorlar” diye yazdı.

Eski HaberTürk çalışanı Ateş’in, kendisinden 10 milyon euro istediğiyle ilgili Korkmaz’ın elinde bulunan ses kaydını dinleyen gazetecilerin “Bey abi.. 10 milyon avro hangi iş için istendi? Kime istendi? Bu işin bir adı yok mu? İşadamının istediği ne? Bu adamların sözüm ona avanta istedikleri işin ayrıntısı ne?” diye sormadığını yazan Karahasanoğlu, iddiaların ardından yaşanan tartışmalara değinerek, “Sakın ola, ‘İş adamının malına çöküldü’ denirken. ‘Kendi çökmek isteyip de başaramadığı iş adamından bahsediyor olmasınlar’ diyoruz. Ve nihayetinde. Aynen öyle çıkıyor” dedi.

Korkmaz’a yapılan operasyonun ardından, gündeme gelen, Koç’un damadı İnan Kıraç’ın, 2019 yapılan yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayı yerine CHP’nin adayını desteklediğini yazan Karahasanoğlu, “Sevilay Yılman’ın ‘Abim, canım abim’ dediği Sezgin Baran Korkmaz tarafından, kolay bir yaşlı lokma gibi görülüyor. Şirketine ortaklık numaraları ile el konulmak isteniyor. Koç’un damadı İnan Kıraç.Tayyip Erdoğan’a mektup yazıp, olayı aktarıyor. Devlet, ‘çökme operasyonu’ hakkında bilgilendiriliyor" diye yazdı.

Karahasanoğlu, yazına şöyle devam etti:

“Sonra olay ne çıkıyor?

Tam da, AK Parti iktidarını devirmek isteyen kirli ortaklığın, aslında yine AK Parti’yi devirmek isteyen bir holdingin malına çökmek istemesinin önlenmesi hikayesi çıkıyor.

Yani, olur da, bu kadar da mı ahlaksızlık olur?

Olur da, bu kadar mı çarpıtma olur?

Demek ki ne imiş?

‘Avanta istiyor’ diye suçlananlar, hem de kendilerine düşmanlık eden bir holdingin damadının malını kurtarmışlar..

‘Malımıza çökülmek istendi’ diye, muhalefet partilerinin genel başkanlarını bile kukla gibi oynatanlar.

Aslında Koç’un damadının malına çökmek istiyorlarmış.”

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