Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu: Elektriğe zam geldi de, suya gelmedi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu,"Niye su faturası değil de, elektrik faturası?Kemal dedenin elinde olan belediyeler benzer bir protesto ile karşılaşırsa, iflas bayrağını çekecekleri için mi? Elektriğe zam geldi de, suya gelmedi mi?" diye sordu.

Karahasanoğlu yazısında, "Şehir şebekesi bir kenara, İBB’ye bağlı Hamidiye su bile, üç misli zam almış, son üç yıl içinde.. Hani, 'kuyu suyu'nu Hamidiye suyu diye sattıklarını, İstanbul Valiliği elemanları tespit etmiş de, engellemişti ya.. O Hamidiye suyu bile, üç misli fiyata çıkmış. Elektrik mi daha hayati bir ihtiyaç? Yoksa su mu? İnsanlık ile birlikte hayati ihtiyaç olan suya gelen zammı protesto etmeyenler, elektriksiz de yaşabileceğimiz bir gerçek iken, elektrik faturasını niye protesto ederler ki? Belediye hizmetlerine gelince, 'Merkezi idare zam yaptı, biz ne yapabiliriz ki' diyenler.. Dünya genelinde enerjiye gelen zamlar, Türkiye’ye yansıtılınca.. 'Zamları Tayyip Erdoğan yaptı' diyorlar.. Halkı aldatmaya kalkıyorlar..Ama güneş balçıkla sıvanmaz.. Karanlığa meraklı olanlar.. Bir vesile bulur, kendilerini karanlığa mahkum ederler.." ifadesini kullandı.