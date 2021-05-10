Yeni Akit yazarı: Kamuoyuna güçlü bir sürecin imkanları takdim edilmeden, anayasa tartışmaları sadece enerji ve prestij kaybı getirecek

Yeni Akit gazetesi yazarı Kenan Alpay, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Uyuşturucu ticaretinden intihar süsü verilmiş cinayetlere, kimi iş adamlarının milyar dolarlık sermayesine çöken derin devlet unsurlarından faili meçhullere değil kimi itiraflar, kimi ifşa ve ihbarlar... Hükümet, emniyet ve yargıyı hâlâ harekete geçirememiş olsa da toplum nezdinde yakından ve derin bir endişeyle takip ediliyor. Bu kaotik gündem kontrol altına alınıp kamuoyuna güçlü ve istikrarlı bir sürecin imkanları takdim edilmeden yeni anayasa tartışmaları sadece enerji ve prestij kaybı getirecek gibi gözüküyor" dedi.

Alpay, "Ekonomik açıdan ciddi bir daralma ve belirsizlikle karşı karşıya kalan toplumsal yapı yeni anayasa tartışmalarının ne getirip ne götüreceği hususunda pozitif bir kanaat belirtmiyor. Sürekli yeni ve sivil vurgusu yapılmasına rağmen 'değişmez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ilk dört maddenin siyaset ve bürokrasinin zihnine adeta kazık çakmış olmasından ötürü bu tür tartışmalar için ciddi ve güçlü bir ümit besleyemiyor" dedi.

Alya, "Ne denli acil ve hayati bir ihtiyaç olsa anayasa tartışmalarının şu dönemde toplumda bir karşılık bulması hiç de kolay olmayacak. Koronavirüs dolayısıyla yaşanan daralma ve belirsizlik iktisadi yapı ve işleyişte gün geçtikçe ağırlaşan sıkıntılar dolayısıyla toplumu bu tür tartışmaların tamamen dışına savurmuş durumda. İnsan Hakları Eylem Planı gibi bir mesele özellikle devlet ve siyasetçiler tarafından, emniyet ve yargı tarafından sergilenen tutarsız ve kamuoyunu rencide edici davranışlar sebebiyle en küçük bir alakadan bile nasipsiz kalmasına sebep oluyor. Eski Türkiye’nin aktörlerinin, karanlık dönemlerin alışkanlıklarının adeta hortlamışçasına medya, iş dünyası, siyaset ve bürokrasi üzerinde tekrar tahakküm kurması yaşanan hayal kırıklığını büyütmekten başkaca bir işe yaramıyor" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın.