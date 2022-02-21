Yeni Akit yazarı: İktidarın da muhalefetin de hesabı şu; Kürtlerin oyunu alamayan hiçbir parti ne iktidara gelebilir ne de iktidarda kalabilir

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Ankara’da gerçekleşen 6’lı muhalefet zirvesini kritik etti.

Rekabet ve muhalefetin seviyeli siyaset yürütmesi iktidar için de faydalı olacağını yazan Şanlıdağ, “Güç sarhoşluğuna kapılıp, ‘ben ne yaparsam yapayım iktidar yine benim’ diyenleri kendisine getirir. Lakin bizde nedense seviyeli, kucaklayıcı, misyon ve vizyon sahibi muhalefet yok. Ak Parti gücünü ve uzun süreli iktidarını biraz da buradan alıyor” düşüncesini dile getirdi.

CHP dışında masadaki partilerin tamamının oy oranı toplandığında HDP’nin oyu kadar etmeyeceğini önü süren Şanlıdağ, “Peki, o fotoğraf karesinde HDP niye yok? HDP’yi meşru, siyasal bir parti olarak görmüyorlar mı?” sorularını sordu.

Muhalefetin, iktidara malzeme vermemek için HDP ile yan yana görünmekten imtina ettiğini yazan Şanlıdağ, “İktidarın da muhalefetin de hesabı şu: Bu ülkede Kürtlerin oyunu alamayan hiçbir parti ne iktidara gelebilir ve ne de iktidarda kalabilir. Ancak üzülerek ifade edelim ki, Kürt seçmen dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Kürt halkının HDP’nin gerçek yüzünü anlaması için bundan daha iyi fırsat olamaz” düşüncesini dile getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın