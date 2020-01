Yeni Akit yazarı: Erdoğan öksürse Putin komaya girer!

Türkiye ile Rusya'dan gelen karşılıklı açıklamalarla tırmanan uçak krizini değerlendiren Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, "Erdoğan öksürse Putin komaya girer" başlıklı yazısında, Rusya'da yaşayan Müslümanlara dikkat çekerek "Erdoğan bu Müslümanlara karşı bir öksürse, şöyle muhabbetli bir bakış atsa ne olur?" diye sordu.

Öztürk, yazısında "Her üç Rus erkeğinden biri ile her yedi Rus kadınından biri alkolikmiş. Sadece sahte alkolden her yıl 42 bin kişi ölmekteymiş. Rusların alkolikliği; ölümlü trafik kazalarında, ölümlü erken doğumlarda, suç ve şiddet olaylarında, aile içi şiddet ve cinayetlerde dünya birincisi yapmaya devam etmekteymiş" ifadelerine yer verdi.

Aki yazarı, yazısını "Erdoğan, Putin gibi nice ucuz kabadayılar gördü" ifadeleriyle bitirdi.

Hüseyin Öztürk'ün Yeni Akit gazetesinin bugünkü (4 Aralık 2015) nüshasında yayımlanan yazısı şöyle:

Rus Putin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türkiye ile oyun oynanmayacağını bilmesine rağmen illa da küllük dövüşü istiyor.

Şimdi Putin ve “içimizdeki artıkları”, küllük dövüşünü de bilmezler.

Küllük dövüşü, köylerde avluların dışına dökülen kömür ve odun küllerinden oluşan yığındır. Cazgırlıktan başka iş bilmeyenlerin laf kavgası yaptığı yerdir.

•

Lakin Türkiye küllük dövüşlerini R. Tayyip Erdoğan ile birlikte tarihe gömerek bir dünya ülkesi olmuştur. Erdoğan da “akıllı herkesin” kabul ettiği bir dünya lideridir.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Davutoğlu bu yüzden iki toplumun tarihi ve akrabalık bağlarını göz önünde tutarak diplomasinin sınırlarını aşmamaktadırlar.

Putin ise “dünya yansa bir minderlik yerim yok” diye bağıran sarhoş edasıyla, küllüklerde eşelenen tavuklardan medet ummaktadır. Geçelim.

•

Sovyet dönemi Rusya’sı ve şimdiki Rusya Federasyonu’nun her metrekaresinde, Rus zulmüne uğramış Müslümanların evlatları vardır.

Türkiye’nin ise Doğu Anadolu başta olmak üzere yine her bölgesinde, Rus ve payandalarının zulmüne uğramış Müslümanların nesilleri vardır.

Erdoğan bu Müslümanlara karşı bir öksürse, şöyle muhabbetli bir bakış atsa ne olur?

Sovyet topraklarında yüzyıldır Müslümanların yaşadığı zulümlerin unutulması mümkün mü?

Putin iş başına geldiğinde Müslümanlara karşı ılımlı bir politika izlediği için kabul görmüştü, bu yüzden Türkiye olarak ona iyi gözle bakılmıştı.

Demek ki, bilinçaltındaki İslam ve Müslüman düşmanlığı yok olmamış. Geçelim.

•

Türkiye, devlet millet kaynaşmasıyla bütün bir ülkedir. Rusya gibi federasyonla idare edilmemektedir.

Bugün Rusya’da 83 federal bölge, 21 tane de cumhuriyet vardır. Bunların tamamının kendi yönetimi, bayrağı ve bütçesi bulunmaktadır.

Sadece dış temsillerde Rusya federasyonu olarak temsil edilmektedir. Ve bu cumhuriyetlerin tamamına yakını Müslüman halklardan oluşmaktadır.

Her ne kadar ülkenin yüzde 79’u Ruslardan oluşsa da her gün İslam’ı seçen Müslüman Rusların sayısı da bir hayli fazladır.

Putin ve “artıklarının” bilmediği şu:

Dünyanın her noktasında bulunan “amentüsü sağlam” Müslümanlar arasındaki en güçlü bağ; “Müminler kardeştir” ilkesidir.

Yani dünyanın her yerindeki “amentüsü sağlam Müslümanlar” bu ilkeye uyar ve kardeşliğin hukukunu yerine getirirler.

•

Ezcümle:

Millet olarak ekmeğimizi bölüşmek inancımızın gereğidir. Hamdolsun yıllardır sınırlarımız içindeki ve dışındaki tüm dünya mazlumlarının yanındayız.

Tabi Putin’in dünyası böyle insanlıklardan çok uzak. Çünkü resmi istatistiklerine göre: Her üç Rus erkeğinden biri ile her yedi Rus kadınından biri alkolikmiş.

Sadece sahte alkolden her yıl 42 bin kişi ölmekteymiş. Rusların alkolikliği; ölümlü trafik kazalarında, ölümlü erken doğumlarda, suç ve şiddet olaylarında, aile içi şiddet ve cinayetlerde dünya birincisi yapmaya devam etmekteymiş.

Erdoğan, Putin gibi nice ucuz kabadayılar gördü.