Yeni Akit yazarı: Erdoğan’ın yalnız başına başarması zor; bakanlar, elini taşın altına koymalı

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır’da seçimle ilgili mesajlar verdiğini, burada yaptığı konuşmanın çok önemli olduğunu belirterek, “Her şeyi Erdoğan’ın omuzlarına yükleyen teşkilat neferleri ve bakanlar, elini taşın altına koymalı ve sorumluluk almalıdırlar. Yolda bulduklarımızı, yola çıkarken edindiklerimize tercih etme hastalığından kurtulmamız lazım. Ak Parti, kendisine seçim kazandıran kodlarına dönmelidir. Aksi takdirde ağır imtihanı Erdoğan’ın yalnız başına başarması zordur” dedi.

Şanlıdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda seçimle ilgili mesajlar verdiğini ve 2023’e giden süreçte kendilerini ağır imtihanların beklediğini deklare ettiğini yazdı.

“Seçim, ister 2023’te yapılsın, isterse de öne alınsın; muhalefetin en büyük argümanı enflasyon ve buna dayalı olarak ekonomik kriz olacaktır” diyen Şanlıdağ, Millet İttifakı’nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmasının sürdüğünü, bu konuda HDP belirleyeceği olacağını öne sürdü.

Siyasetin nefret dilini kaldırmadığını, kucaklayıcı, samimi ve ötekileştirmeyen bir dilin kaybedeceği hiçbir şeyin olmayacağını belirten Şanlıdağ, AKP’ye daha sıcak, samimi, toparlayıcı ve özellikle genç kuşakları kendisine yöneltecek söylem geliştirmesi önerisinde bulundu.

Erdoğan’ın, çok büyük badireler atlatarak ve bedel ödeyerek bugünlere gelebildiğini yazan Şanlıdağ, Erdoğan’ın Diyarbakır konuşmasının çok önemli olduğunu yazdı.

Şanlıdağ, yazısına şöyle devam etti:

"Kucaklayıcı, ötekileştirmeyici dilin “onarıcı siyaset dili” şeklinde tanımlanması çok güzel. Bu manada Ak Parti teşkilatlarına büyük görev düşüyor. Her şeyi Erdoğan’ın omuzlarına yükleyen teşkilat neferleri ve bakanlar, elini taşın altına koymalı ve sorumluluk almalıdırlar. Davaya, partiye kızmış, gönül koymuş ne kadar seçmen varsa ayağına kadar gidip, yeniden safımıza katmak için çalışmalıyız. Yolda bulduklarımızı, yola çıkarken edindiklerimize tercih etme hastalığından kurtulmamız lazım. Ak Parti, kendisine seçim kazandıran kodlarına dönmelidir. Aksi takdirde ağır imtihanı Erdoğan’ın yalnız başına başarması zordur. O, sahaya indiyse, ona gönül veren neferleri de inmeli ve samimi bir şekilde çalışmalıdırlar.”

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