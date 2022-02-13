Yeni Akit yazarı Dilipak: Uzun sürecek bir krize hazırlıklı olalım

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Ukrayna’nın geleceği tartışılırken ABD, NATO şemsiyesi ile Karadeniz’i işgale hazırlanıyor." görüşünü savundu. Dilipak, "Kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin, bundan sonra işler bugünden daha iyi olmayacak. Uzun sürecek bir krize hazırlıklı olalım." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bu süreçte ABD ve AB, aslında Türkiye’yi devre dışı bırakmış gibi gözüküyor. Eğer ABD kazanırsa Dolar fırlar. Rusya kazanırsa Dolar dibe vurur. Her iki durumda da biz zora gireriz. Sıcak savaş olursa, yeni bir göç dalgası bizi bekliyor ve o zaman da altın fırlar. Garp cephesinde durum bu. Garp cephesine gelince, Çin denizi, K. Kore, Tayvan, Hindistan, Fergana Vadisi’ne bakmak gerek. Çin’in ve Rusya’nın içine bakmak gerek, Türk dünyasına bakmak gerek. Kim kazanırsa kazansın Türkiye ve Türk dünyasının işi zor." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Ruslar kazanırsa, Türk dünyasında Rus varlığı güç kazanır. Amerika kazanırsa, Türk dünyasında ve Rusya’da uzun süren iç hesaplaşmalar yaşanır ve zaten Çin’de de durum zora girer. ABD’nin bu hesaplaşmasının dünyaya faturası, uzun sürecek bir hesaplaşma demektir. Ve bunun sonunda yeni bir dünya savaşı mümkün mü derseniz, uzak bir ihtimal değil.

ABD’nin, Çin ve Rusya içindeki 6. kol faaliyetleri ve suikast senaryolarının sonucunu da görmek gerek, yarın için bir şey söylemeden önce. Akacak kan damarda durmaz. Eceli gelen ölür. Kimse rızkından az ya da çok yiyecek değildir. Kaderimiz ne ise yaşayıp göreceğiz.

Unutmayalım: Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmez. Allah’ın rahmetine kavuşmak isteyenler kendilerini, düzeltsinler, merhametleri öfkelerinden, sevgileri nefretlerinden büyük olsun ve sabretsinler, iyi şeyler yapsınlar. "