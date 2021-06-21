Yeni Akit yazarı Dilipak: Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa, ben onu yaparım diyemezsiniz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında ülkedeki seçim sistemine değindi.

“‘Temsilde adalet, yönetimde istikrar’.. 1982 anayasası ile siyasi hayatımıza damgasını vuran bir siyasi aldatmaca olarak yaklaşık 40 yıla yakın bir süredir tartışılmaya devam etmektedir. 1982 anayasasının 67. maddesine göre seçim kanunlarının ‘temsilde adalet’ ve ‘yönetimde istikrar’ ilkesi kabul edilmiştir” diyen Dilipak bu iki ilkenin ters yönde işlediğini yazdı.

3 Kasım 2002’deki seçim sonuçlarını hatırlatan Dilipak, % 10 ülke barajlı d’Hondt sistemi ile AK Parti’yi iktidara taşıyanın seçimlerde %7 oy alan Genç Parti’nin TBMM’ye girememesi olduğunu belirterek “Aslında doğru tercih ‘Yönetimde istikrar ancak adaletle mümkündür’ şeklinde olması gerekiyor. ‘Adalet mülkün temeli’ ise, mecliste malik olunan milletvekili sayısının da muvazaasız bir şekilde adaletle sağlanması gerekir. Bakın, benim, bizim partimiz, cemaatimiz, grubumuz, ülkemizin menfaati / faydası neyi gerektiriyorsa, ben onu yaparım diyemezsiniz. Önce, ‘size hayır gibi gelen şeyde şer, şer gibi gelen şeyde hayır olabilir’” değerlendirmesinde bulundu.

Yönetimde istikrarın ancak adaletle mümkün olacağını belirten Dilipak, “Bakın, yeryüzünde eğer işi ehline vermiyorsanız, adaleti gözetmiyorsanız orada zulüm vardır. Adalet yoksa barış teslimiyyetir” dedi.

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