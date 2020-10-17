Yeni Akit yazarı Dilipak'tan Demirören'e 'şans oyunları' eleştirisi: Teşvik konusunda büyük bir çaba var

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında her geçen gün sayısı giderek artan sahte alkol ölümleri üzerinden alkol kullanımı ile şans oyunlarını eleştirdi. Dilipak, iddaa’dan sonra Milli Piyango’yu da almasıyla sahip olduğu medya organlarının internet sitelerinde şans oyunları reklamlarının sıklıkla görülmeye başlandığı Demirören Holding'i de işaret ederek eleştirilerde bulundu.

"Demirören grubu ülkenin en büyük ve hükümet tarafından en itibar gören medya grubu. Kumarhane işletmecisi ve medya grubu aynı olunca ciddi bir reklam kampanyası yürütülmekte. En süper ligin sponsoru da oldular. Özellikle internet sitelerinde manşetin üstünde sürekli kumar reklamları yapılıyor" diyen Dilipak," Reklam konusunda bir yasaklama olmadığı gibi vergilendirme oranları da içki ve sigara kadar caydırıcı değil. Bir diğer husus ta özellikle bahisle ilgili basılı ve görsel medyada yer alan tavsiyelerde bulunan yayınlar. Bu da yine teşvik edici bir unsur. Bir televizyon kanalında evde içki yapımını anlatan bir yayın nasıl olamazsa bu tür yayınların da olmaması gerekir" dedi.

Dilipak, "Madem bütün kötülüklerle mücadele edeceğiz, birini uygulayıp diğerini gözardı etmek olmaz. Özellikle bahis oyunları lise çağında çocuklar arasında çok yaygın. Yasal olarak 18 yaş altına yasak ama bir şekilde bu aşılmaktadır" önerisi getirdi.

Dünyada her yıl 4 milyona yakın insanın alkol kullanımı sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Dilipak, şunları kaydetti:

"Aileyi ve ahlakı korumak için topyekûn bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Bu işlerden elde edilecek gelirle sponsor da olsanız hayır da yapsanız bunun bir faydası olmaz. Aile ve gençliği kaybederseniz, diğer kazanımızın bir değeri olmaz. Kötülüğe açılan kapıları kapatalım, çok geç olmadan. "

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