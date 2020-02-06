Yeni Akit yazarı Dilipak: Sigara 'öldürür', şarap aklı başından alır, peki bunlar serbestse esrar niye yasak!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sigara ve alkolün esrar daha zararlı olduğunu belirterek esrarın yasalaşması gerektiğini savundu.

Dilipak, "Sigara 'öldürür', şarap aklı başından alır, sarhoş eder, her ikisi de bağımlılık yapar, hasta eder, peki bunlar serbestse esrar niye yasak! Sahi, Diyanete sorsak, 'boks' helal mi! 'Futbol' helal mi? Faydasız, malayani bir sürü oyun var." görüşünü savundu.

Dilipak, "Dünyada her 6 saniyede biri sigara sebebi ile ölüyormuş. Prof. Dr. Mustafa Aydın, 'Sigara kartelleri bizi ölümle tehdit ediyor' diyor. Aydın Üniversitesi, Oflu Hocanın sigara risalesini yayınladı. Eser 1891’de yazılmış. Kitabın adı 'Risaletül Mürşidil İhvan Fi Hakki’d Duhan'. Oflu Hoca Mehmet Emin efendinin başına gelmeyen de kalmamış. Alın size bir ipucu, bir tartışma konusu daha, 'şeker de sigaradan daha zararlı' ise, bu şekeri ne yapacağız! Kadayıf, künefe, baklava, şekerlemeler, şekerli içecekler ve yiyecekler... Kola, gazoz, enerji içecekleri ve daha niceleri.." ifadesini kullandı.

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