Yeni Akit yazarı Dilipak: Sedat Peker'in açıklamaları 'Turkish Wikileaks' gibi oldu

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube hesabından yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Turkish Wikileaks' gibi oldu" yorumunu yaptı.

Dilipak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bundan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam edemez" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videolara bir yenisini ekleyerek "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" iddiasında bulundu.

Peker daha önceki videosunda da "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır” görüşünü savunmuştu.

TIKLAYIN | Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

TIKLAYIN | Sedat Peker'den ikinci video: "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu"

TIKLAYIN | 'WikiLeaks' ne anlama geliyor?

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