Yeni Akit yazarı Dilipak: Seçim yasası Meclis'ten geçsin, büyük ihtimalle parlamento aritmetiği ilk 6 ay içinde değişecek! 

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni seçim kanunu teklifine ilişkin olarak, "Seçim yasası Meclis'ten geçsin, büyük ihtimalle parlamento aritmetiği ilk 6 ay içinde değişecek!" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Bu seçimde ittifakla seçimlere katılma hesabı yapan partiler bu seçimde yine meydanlarda olacaklar, ama kazanmak için değil, Cumhur ittifakının kazanmaması için. Böyle bir “cephe” sonuçları itibarı ile çok tehlikeli olabilir. Bağımsızlar hareketi gibi bir hareketle yerel alanda seslerini yükseltebilirler. Ya da seçime katılacak bir parti üzerinden seçime katılıp, seçimden sonra o parti kendini feshedince herkes yeni partiler kurup, sonra istedikleri parti ile ittifak kurabilir ya da partiler birleşme kararı alabilirler. Bakın her olağanüstü şart karşısında olağanüstü çözüm yolları bulunabilir." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Siyasette çoğu zaman 2 kere 2 = 4 etmez. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Bakın AK Parti ve MHP’de, CHP, İyi Parti ve HDP’de de bazı milletvekilleri aday gösterilmeyecek. Yeni aday olacaklar da var. Aday gösterilmeyeceklere dikkat! Onların bu süreçte nasıl davranacaklarını kestirmek kolay değil. Yasa meclisten geçsin, büyük ihtimalle parlamento aritmetiği ilk 6 ay içinde değişecek! Tekrar tekrar söylememiz gereken şu: Siyaset vekalet müessesesidir. İktidar ne kurtuluş vesilesidir, ne kurtarıcı bir role sahiptir. Başlarında peygamber de olsa durum malum"