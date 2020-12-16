Yeni Akit yazarı Dilipak: O 'HES kodu' uygulamasını durdurun

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "O 'HES kodu' uygulamasını durdurun! O uygulama 'millî' olarak zaten, Sağlık Bakanlığı'nda Vatandaşlık numarasına bağlı olarak var." görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Bu senaryo DSÖ’nün 'Global Health Pass.' için BETA versiyonu bir uygulaması. Bizim üstümüzde test ediyorlar. Aralık ayında 'Global Money&Credit Pass.' uygulaması için hazırlık yapıyorlar. 1945 sonrası başlayıp, Westefelya süreci sonunda Fransız devrimi ile yoluna giren, 'ulusal ve uluslararası düzen' bugün 'yeni dünya düzeni'ne geçişte Türkiye’yi adeta pilot ülke gibi kullanmaya çalışıyor." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Ve Ankara’daki bürokrasi bilerek ya da bilmeden, hemen gender ve birey tanımlamasını kabullenmiş gözüküyor. Birey 'yerli ve millî' değil. Onun, din, ahlak ve gelenekle bir bağı yok. Onlardan izole edilmiş bir organizma. Artık cinsiyeti bile 'biyolojik' değil, 'toplumsal' ve her türlü yönelim ve tercihe açık! Transhumanizm’de, 'insan' artık o 'geleneksel insan' değil. O 'nesneler arası iletişim ve etkileşim'e açık bir 'nesne'. Onun adı 'Siborg' olacak chip takıldıktan sonra. Yaratılıştan gelen fıtratlarına yabancılaşanlar artık kendi iradeleri ile başka vadilere savrulmuş olacaklar." ifadesini kullandı.