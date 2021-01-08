Yeni Akit yazarı Dilipak: Mevcut aşıların tümü şaibeli, DSÖ ve FED ruhsatına da itibar etmem

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Mevcut aşıların tümü şaibelidir. Bu konuda benim açımdan DSÖ ve FED ya da kendine güven duymadığım bir akademi ya da kurum tarafından verilecek ruhsata da itibar etmem." görüşünü savundu.

Dilipak, "Şer’i olarak, yani İslam’ın meşru gördüğü çerçevede bir hüküm için, icma varsa itibar ederim. Cumhur’a itibar edebilirim, ama bakmam gerek. Ama mutlaka şer’i çerçevede kalmak kaydı ile ahad, tekil, ya da azınlıkta kalan bir görüşe de tabi olabilirim. Onun için birileri fetva verdi diye hemen uyacak değilim." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak yazısında, "Sizden ulul emr' konusuna gelince, benim imamım savunduğu hilafet makamına usule uygun bir halife oturunca ona itibar etmediği için dövdürülerek şehid edildi. Usul şartı vardır. Söz konusu olan toplumsal maslahat ise yetkisini aldıklarına hesap verecek ve şeffaf olacak. Bu konuda istişare ve şura şartı var. Farklı görüşleri dinleyecek ve verilecek karardan yarar ya da zarar görme ihtimali onların fikrine başvuracak, sorularına cevap verecek. Muhkem nas ile ilgili bir konu yok, mesele müteşabih alanda bir maslahat meselesi ise ve icma yoksa maslahatı cumhura göre düzenleyip, diğerlerini meşru kabul ederek farklı uygulamalara izin vermesi gerekir. Yoksa işler karışır." ifadesini kullandı.