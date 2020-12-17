Yeni Akit yazarı Dilipak: Kurtarıcı liderler ve kadrolar da sizi kurtaramaz, babanız peygamber olsa gelse değişen bir şey olmaz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, dünyada büyük göçler, kıtlık ve yoksulluğun yaşanabileceğini belirterek, "Kurtarıcı liderler ve kadrolar da sizi kurtaramaz, babanız peygamber olsa gelse değişen bir şey olmaz" görüşünü savundu.

Dilipak, "Kavramları ve kurumları ile yeni bir dünyanın inşası gerekiyor. En büyük sorun burada. Bugünkü insan kıymetleri ya da eğitimin, üretim-tüketim ilişkilerinin, ulusal ve uluslararası düzenin bu yeni dünyada karşılığı yok. Olmayacak! Bu beynimizdeki, örgütlenmiş, sertifikalandırılmış, kurumsallaştırılmış, 'sistematik cahillik'ten kurtulmak o kadar kolay olmayacak. Çünkü bu sadece piyasayı dönüştürmeyecek, temel değer yargılarında da depremlere, tsunamilere sebep olacak." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Bakın sadece 22 ülkenin değil, dünyadaki birçok ülkenin, sınır, rejim ve iktidar yapıları değişecek. Başlar ayak, ayaklar baş da olabilir bu süreçte. Petrol ve maden zengini ülkelerde büyük göçler, kıtlıklar, açlıklar, yoksulluklar yaşanabilir. Bu iş sanılandan uzun sürebilir. Bu işin bedeli sanılandan çok daha ağır olabilir. İlk kurtulanlar, bu felaketi doğru okuyanlar, kendi nefsini sorgulayıp, kibir, heva ve heveslerinden arınanlar ve akledenler olacak. Çünkü Allah’ın yardımı onlara ulaşacak. Yoksa bugünkü şartlarda Allah’ın yardımı olmadan gelinen noktada hemencecik kurtulmak mümkün olmayacak. Kurtarıcı liderler ve kadrolar da sizi kurtaramaz. Babanız peygamber olsa gelse değişen bir şey olmaz. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Onlar kurtuluşa çağırırlar. Yani, Allah’a, resulüne, kitaba çağırırlar. Liderleriniz, örgütleriniz, şeyhleriniz sizi kurtaramaz. Her topluluk layık olduğu gibi idare olunur ve biz kendimizi değiştirmeden de Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecektir." ifadesini kullandı.

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