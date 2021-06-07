Yeni Akit yazarı Dilipak: Global ölçekte ‘Takip ve Teyit merkezleri’ oluşturulmuş durumda

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, son iki ayda, sosyal medyanın konvansiyonel medyayı yerinden ettiğini belirterek, sosyal medyanın kullanımı kullanımı konusunda önerilerde bulundu.

Türkiye’de en popüler kanalların Twitter, YouTube, Instagram, TikTok ve Whatsapp olduğunu belirten Dilipak, en sıcak ve kitlesel haberleşme aracının Twitter olduğunu ifade etti.

Tweet okurken dikkat edilmesi gerektiğini yazan Dilipak, şöyle devam etti:

“Eğer Tweet’i doğru okursanız, bu anlık bir kamuoyu araştırması gibi bir anlam kazanabilir.

Önce şuna bakalım: Takip edeceğiniz kişi ya da kişilerin kaç izleyicisi var ve o kimleri izliyor. Ne zaman sisteme girmiş. İzleyicilerine bakın, yumurta kafalılardan oluşuyor olabilir. Ya da abartılı profillerden oluşuyor olabilir. Çünkü o tür profiller satın alınabiliyor. Böylece izleyici sayısı artırılıyor. Ama onların sisteme girişleri çok yeni ya da eski olduğu halde, izledikleri ve izleyicileri çok sınırlıdır. Yani birkaç yüz kişiyle sınırlıdır. İzledikleri ise rutin profillerdir. Onun için o kişinin sosyal mediadaki özgül ağırlığına bir bakın. Bir de bazı kişiler makamı dolayısı ile yüksek izleyici sahibi olabilir. Sporcuların taraftarları, sanatçıların Fan Clubleri, dayanışma yolu ile bu sayıyı artırabilirler.. Onun için sizin bunlar hakkında görüntünün dışında bir değer takdir etmeniz gerek.

Bir Tweet okurken, mesajın kimlere linklendiğine bakmak gerek. Ya da bu mesaj RT edilerek yaygınlaşsın isteniyor olabilir. O zaman bir hedefi vardır. Karşı taraf kim? Karşı tarafı da dinlemek gerek. Eğer belli bir fikre, kişiye, topluluğa yönelik bir saldırı varsa, onların kim olduklarına bakmak gerek. Bu örgütlü bir çalışma da olabilir. Yani bu saldırı bir Troll saldırısı da olabilir. Karşılıklı bir hesaplaşma da olabilir.”

Tweetin altında diyaloğa bakılmasını öneren Dilipak, "Orada ciddi birtakım görüşler olabileceği gibi, genellikle birbirine benzer mesajlar trol işidir. Zaten onların profiline bakarsanız işin rengi anlaşılır.

Trollerin en kolay yaptığı şey RT etmek. RT ederken pek kendi görüşlerini eklemeyeceklerdir. Çünkü hata yaparlarsa işlerinden olabilirler” dedi.

“Dikkat edin çocuklarınızı sizden çalabilirler” Dilipak, “Siz Whatsapp gruplarında, din, ideoloji, siyaset her şeyi kendi aranızda tartışırken, birileri sizi izliyor olabilir, yönlendirebilir ya da birilerini engelleyebilir. Yapay zeka ile sürece müdahale edebilir. Bu maksatla global ölçekte “Takip ve Teyid merkezleri” oluşturulmuş durumda. Özellikle kritik zamanlarda kritik kişiler ve kritik konular üzerinden operasyon yapabilirler" diye yazdı.

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