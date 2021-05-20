Yeni Akit yazarı Dilipak: Ekonomideki açık çok büyük olunca, bu yama da yeterli olmuyor

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki ayrı grup esnafa 3-5 bin lira hibe desteği verileceğini açıklamasının ardından "Bu kargaşa içinde esnaf için teşvik programları kaynadı gitti. Sual-i mukadder’lere cevap verilmeden diğer konular gündem oluşturmaya yetmiyor. Ekonomideki açık çok büyük olunca, bu yama da yeterli olmuyor tabii. cteş düştüğü yeri yaktığı için, herkes kendi derdiyle meşgul oluyor" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Bakın kapanmanın 'bulaş'ı artırdığı görüşü hakim görüş haline geldi. Maske de dünyada artık kaldırılmaya başladı. Aylarca yanlış PCR Pozitif tesbitine dayalı tedavi diye verilen ilaç aylar sonra kaldırıldı. O 1 milyon doz ne oldu şimdi? Zarar görenlerin zararını kim karşılayacak. Bakın, hani yerli ve milli aşıdan söz ediyorsunuz, ne oldu da Sputnik’e fit oldunuz. Sahi sürekli mutasyona uğrayan ve varyantlarla karşılaşırken, bu aşı ve ilaçlar nasıl tedavi için değişmeden kullanılmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dilipak, şöyle devam etti:

"HES kodu nasıl aşı Pass.ına dönüştürülüyor. Kimseden ses yok. Adım adım dijital diktatörlüğe gidiyoruz. Hayvanlarda chip’leme tamam, HES kodunu dijitalleştirdiniz mi, bu iş de tamam. Ya hu bir milleti topyekûn mutasyona uğratıyor, onları siborglere dönüştürüyorsunuz.

Bu suç, bu insanlık suçu, bu bir cinayet! Neyse ki, bir savcı çıktı ve bir soruşturma açtı. Bakalım bu savcıya soruşturma açacaklar mı? İnşallah böyle bir yanlış yapmazlar. Savcı soruşturma dosyasını açmış ve UYAP’a yüklemiş. Ama bu dosya o savcıdan alınıp, başka bir savcıya verilmiş. Gördüğüm kadarı ile birçok kişi ve kuruluş, ellerindeki dosyaları, şikayet ve ihbar için Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığına göndermeye hazırlanıyor.

Görünen o ki, bu iş bir savcının altından kalkacağı bir şey değil. Herhalde orada görevlendirme ile bir kurul oluşturması gerekiyor.

Biz bu konularla uğraşırken bir diğer gündem Sedat Peker’di.

Bu kargaşa içinde esnaf için teşvik programları kaynadı gitti. Sual-i mukadder’lere cevap verilmeden diğer konular gündem oluşturmaya yetmiyor. Ekonomideki açık çok büyük olunca, bu yama da yeterli olmuyor tabii. Açıklanan rakamlar, kişilerin, ailelerin derdine derman olunca bir anlam ifade etmiyor. Ateş düştüğü yeri yaktığı için, herkes kendi derdiyle meşgul oluyor.

Bir yandan siyaset, öte yandan ekonomi, eşzamanlı sağlık sorunu, bir de Ramazan’dan başlayarak devam eden İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırısı ile başlayan manevi baskı ve bütün bunların üzerine, kişilerin kendilerini köşeye sıkışmış hissetmesi, maddi ve manevi anlamda büyük bir yıkıma sebeb oluyor. Bakın intihar, aile içi sorunlar, ortaklar arasındaki sorunlar, psikolojik sorunlar çığ gibi. Psikolojik ilaç tüketiminde patlama yaşanıyor."

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