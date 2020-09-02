Yeni Akit yazarı Dilipak: Dindar çevreler mehdi, mesih beklentisi ile oyalanıyor; farzı muhal babanız peygamber olsa, gelse sizi kurtaramaz

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Kapıda çok büyük bir değişim-dönüşüm bizi bekliyor. Dindar çevrelere bakıyorum, Mehdi, Mesih beklentisi ile oyalanıyorlar. Bakın, farzı muhal babanız peygamber olsa, gelse sizi kurtaramaz" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Kaldı ki yeni bir peygamber de gelmeyecek. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Liderler ya da din büyükleriniz de böyle bir güce sahip değil. Sakın 'onları İlah ve Rab edinmeyin'. Allah (cc) bizleri kimi zaman artırarak, kimi zaman eksilterek imtihan edecek”. Göklerin hazinesinin anahtarı ya da sırrı kimsenin elinde değil. Onlar bizi Allah’a, resulüne ve kitaba çağırırlar. Hakk’a ve hayra çağırırlar, cahillikten, zulümden, ifsattan vazgeçmeye çağırırlar." görüşünü savundu.

Dilipak, "Biliyorum, insanlar Kıyamet fitnesinden ve savaşından çok korkuyorlar. Yecüc’den, Mecüc’den, Deccal’den korkuyorlar. Unutmayın, herkes için ancak yaptığının karşılığı vardır. Her topluluk olduğu gibi idare olunacaktır. Bakın kaderimizden başka kader yok bizim için. Rızkımızdan az ya da çok yiyecek de değiliz. Ecelimizden az ya da çok yaşayacak da değiliz. Bakın bakalım Allah sizi neyle meşgul ediyor. Ne kadar 'rıza', ne kadar 'gazab' devşirdiniz ve devşirmeye devam ediyorsunuz. Mallarınız, canlarınız, sevdiklerinizi nasıl elde ettiniz ve onlar sizi nereye sürüklüyor. Ve bu gidiş nereye!" ifadesini kullandı.

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