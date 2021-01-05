T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu topluma önderlik eden  'VIP / Çok Önemli Personel' takımı böyle yaparsa, sıradan insanlar ne yapmaz ki!

"Siyasetin, medyanın, sosyal medyanın dili çok kötü"

05 Ocak 2021 11:20

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Siyasetin, medyanın, sosyal medyanın dili çok kötü. Bu topluma önderlik eden  'VIP / Çok Önemli Personel' takımı böyle yaparsa, sıradan insanlar ne yapmaz ki!" görüşünü savundu. 

Dilipak yazısında, "Ama unutmayın, şeytanın varlığı günah işlememiz için bahane değildir, olamaz. Hz. İbrahim de, Hz. Yusuf da güzel örneği olmadan hakikate ulaşanlardandı." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Allah kimsenin karısını kocasının, kocasını karısının başına musallat etmesin. Ona başka bir bela gerekmez. Onlar bela olarak birbirine yeter. Şeytan’ın hilelerine, Hannas’ın vesvesesine teslim olmayın. Karar verin..  Cennetin yolları “ah”larla değil, karşılıklı yapılan dualarla döşelidir." ifadesini kullandı. 

ETİKETLER

Yeni Akit gazetesi yazarıAbdurrahman Dilipaksiyasetmedyasosyal medyadiliçok kötü
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24