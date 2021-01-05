Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu topluma önderlik eden  'VIP / Çok Önemli Personel' takımı böyle yaparsa, sıradan insanlar ne yapmaz ki!

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, "Siyasetin, medyanın, sosyal medyanın dili çok kötü. Bu topluma önderlik eden 'VIP / Çok Önemli Personel' takımı böyle yaparsa, sıradan insanlar ne yapmaz ki!" görüşünü savundu.

Dilipak yazısında, "Ama unutmayın, şeytanın varlığı günah işlememiz için bahane değildir, olamaz. Hz. İbrahim de, Hz. Yusuf da güzel örneği olmadan hakikate ulaşanlardandı." düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Allah kimsenin karısını kocasının, kocasını karısının başına musallat etmesin. Ona başka bir bela gerekmez. Onlar bela olarak birbirine yeter. Şeytan’ın hilelerine, Hannas’ın vesvesesine teslim olmayın. Karar verin.. Cennetin yolları “ah”larla değil, karşılıklı yapılan dualarla döşelidir." ifadesini kullandı.