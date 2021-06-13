Yeni Akit yazarı Dilipak: Bu konularda yapılan işleri, CHP’li belediyeler yapmaya çalışsa, iktidarın da toplumun da tepkisi çok farklı olurdu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ‘Dijital kölelik’, ‘Dijital faşizm’, ‘Dijital diktatörlük’ ya da ‘Global reset hareketi’nin liderliğinde, ‘Tek dünya devleti’ne doğru sürüklenildiğinin uyarısında bulunarak “Önümüzdeki 10 yıl muhtemelen gezegenimizin insan yerleşimine uygun olup olmayacağını belirleyecek. Sürdürülebilir ve adil bir dünyaya doğru ilerlememizi izleyeceğiz.

Artık Global reset gizli bir şey değil. Gerek çevre, gerek iklim, para politikaları, sağlık, gıda bundan sonra her şey bu konu ile ilgili olarak. Eğitim, savunma, hukuk, ticaret, aklınıza gelen her şey bundan sonra bu konuyla ilgili olacak!” dedi.

“Kapıda insanlığı bekleyen en büyük tehlike bugün bu” diyen Dilipak, 5G, Starlink, Neuralink, Chip, Global Performans Pass. Global Sağlık Pass.’ın bu konuyla ilgili çalıştığını ifade etti.

Bu konudaki çalışmalardan örnek veren Dilipak, “Evet artık sıra tek bir canlı hücreden bir parçacık alarak sentetik hücre yapmaya geldi. Blu Brain teknolojisi ile fare ve kedilerin sentetik beyin tasarılarının protipini tamamladılar. Neuragrid teknolojisi ile insan ya da hayvanlar için sentetik beyin gerçekleştirmenin yollarını arıyorlar. Ya da beyninize ek sentetik beyin takabilecek ya da işlevsiz kalan bölümlerini aktif hale getirmek için beyninize protez takabileceksiniz!? Tabii birtakım engelliler, yaşlılar ve hastalar için bu konuyu bu açıdan insanlara masum bir çözüm olarak anlatıyorlar.

Sahi, merak ediyorum, bizim bilim kurulları, politika kurulları “Trans Humanizm” hakkında ne düşünüyorlar. Mesela İlahiyatçılarımız, Diyanet, bu konuda bir şey söylemeyecekler mi! Sağlık Bakanının dediği gibi “Uluslararası sisteme uyum için hızlı geçiş yaparken birtakım sorunlar yaşadık” derken ne demek istemişti” diye sordu.

Dilipak, “Eğer bugün bu konularda yapılan işleri CHP’li belediyeler tek başına yapmaya çalışsalar, iktidarın da toplumun da tepkisi herhalde çok farklı olur” dedi.

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