Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti birileri üzerinden mayınlı tarlaya sürülüyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Bakın, bu iş böyle gitmeyecek. Bir yerde patlar. Ne kadar geç patlarsa tahribat o kadar güçlü olur. Ya da şimdiden tedbir alınır. O da gerçeklerin üstünü örterek olmaz. Adaletle olur. Bu iş bir patladı mı, aile içinde hesaplaşmalar olur. Ortaklar arasında hesaplaşma olur, Amir-memur hesaplaşması olur. Siyasette hesaplaşma olur, bürokraside hesaplaşma olur. Adalet, emniyet, yargı, siyaset, bürokrasi birbirine girer" düşüncesini dile getirdi.

Dilipak, "Globalistler işi öğrenmişler, CHP’yi gösteriyor, AK Partilileri susturup, AK Parti içine yerleştirilmiş FETÖ’nün zihniyet ikizi, her işe bulaşmış AKP’liler üzerinden yürümeye devam ediyorlar.

AK Parti birileri üzerinden mayınlı tarlaya sürülüyor. Bunun son örneği Hayvan Hakları yasası. Bakın İstanbul sözleşmesi, Lanzarote’de kim nerede duruyorsa, o süreç nasıl işletildi ise bu konuda da aynı lobi aynı şekilde hareket ediyor. Batıdan gelen işaretle hepsi tek ses, tek nefes oluyor.

Görünen o ki, söz konusu ABD, AB ise, bunlar için gerisi teferruat. “Nüfus cüzdanlarına GENDER yazılacak, yaz!” LGBT’ye söz etme cesareti gösteren var mı! İstanbul sözleşmesinin arkasına saklanıp emin adımlarla yürüyorlar. ABD Başkanı Biden öyle istiyor çünkü. AB öyle istiyor, İngilizler öyle istiyor. O zaman işte böyle oluyor. Onlar bize vekaleten iş yapıyorlar. Onlara karşı sesinizi, destek ya da muhalefetinizi sürdürmezseniz, onların yaptıkları iyi ve kötü her şeyden size de bir pay vardır. " ifadelerini kullandı.

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