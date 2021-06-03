Yeni Akit yazarı: Cumhurbaşkanımızın yanıltıldığı, yanlış bilgilendirildiği çok açık ve kesin

Yeni Akit yazarı Ali Erkan Kavaklı, "Cumhurbaşkanımızın yanıltıldığı, yanlış bilgilendirildiği çok açık ve kesin" dediği yazısında Türkiye'nin eğitim sistemini eleştirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dindar neslin olduğu bir ülkede inanıyorum ki tüm manevi değerler bir anda yüksek bir sıçrama yapacak ve birbirini menfaat, makam, mevki için değil Allah için seven bir millet ortaya çıkacaktır” sözlerini de yazısında hatırlatan Kavaklı, "Adanmış eğitimci ve kaliteli kitap şart" dedi.

Fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, hayat bilgisi derslerinde Allah'ın isminin geçmemesine sitem eden Kavaklı, "MEB; fen bilimleri ders kitaplarını, sadece materyalist, pozitivist, dinsiz, evrimci bilimcilerinin bakış açısı ile yazdırıyor. İnançlı ilim adamlarının eserlerini görmüyorlar, kaynak kabul etmiyorlar, yok sayıyorlar" görüşünü savundu.

"MEB kitaplarını okuyan gençlerimiz ateist ve deist olabiliyor" iddiasında bulunan Kavaklı, şunları kaydetti:

"İnançlı bilim adamları eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın meselesi olarak görmüyorlar. Eğitim, müfredat ve ders kitapları yazmayı; imanlı, inançlı, bilgili gençlik yetiştirme meselesi olarak görüyor. 'Gençlik milletimizin geleceğidir' diyorlar. Nitelikli öğretmensiz nitelikli ve kaliteli eğitim olamaz. Eğitimin kalitesi, öğretmeni aşamaz. Asım’ın neslini, ancak Mehmet Akif Ersoy yetiştirir."

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