Yeni Akit yazarı: Cumhurbaşkanımız eğitime doğrudan el atmalı, fen bilgisi ders kitapları Kur’anî bakış açısıyla ile yeniden yazdırılmalı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Erkan Kavaklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitime doğrudan el atması gerektiğini belirterek, “Fen bilgisi ders kitapları Kur’anî bakış açısıyla ile yeniden yazdırılmalı” görüşünü savundu.

Kavaklı, "Tarih kitapları, özellikle İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitaplarındaki Osmanlı’ya saldıran metinler çöpe atılmalı. Aciz değiliz, her bir fen dalında yetişmiş yüzlerce ilim adamımız var." ifadesini kullandı.

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"18 yılda eğitim, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık, bu konuda kendimi biraz mahzun hissediyorum" diyen Erdoğan, topyekûn bir eğitim reformunun yapılması gerektiğini söylemişti.

TIKLAYIN | Erdoğan: Topyekûn bir eğitim öğretim reformu yapmamız gerekiyor