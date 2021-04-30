Yeni Akit yazarı: Bizim muhalefet memleketin başka hiçbir sorunu yokmuş gibi Ramazan’da içki dışında konuşacak konu bulamıyor, hem de böyle bir yasak yokken

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, Türkiye’nin Koronavirüs’le mücadelesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ramazan Bayramı’nı da kapsayan 17 günlük kapanma süresince alkollü içki satışının yasaklanmasına ilişkin yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Yaşar Baş, “Pandemiden ekonomiye, hukuk hizmetlerinden din hizmetlerine kadar her alanda yapılacak o kadar iş, konuşulacak o kadar konu var ki? Bizim sayın muhalefetimiz ne yapıyor? Bu memleketin başka hiçbir sorunu yokmuş gibi mübarek Ramazan gününde içki dışında konuşacak konu bulamıyor. Hem de böyle bir yasak yokken” dedi.

Baş, Türkiye’nin pandemiyla mücadele stratejisine ve şu anda bulunduğu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, “Bu kadar yüksek bulaş sayısına rağmen dünyada tıbbi desteğin kapasitesini yeterli seviyede tutabilen aşağı yukarı tek ülkeyiz. Aşılamada da planlamanın gerisinde kalmış olsak da dünyada en iyi beş ülke arasındayız. Yerli aşı çalışmaları son aşamada, tedarik ettiğimiz bir yabancı aşının yerli üretimini de yapacağız. Bulaş sayısını kontrol dışındaki tüm tıbbi kriterlerde dünyanın en iyilerinden biriyiz. Nitekim dünya da bize imreniyor” görüşlerini ifade etti.

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