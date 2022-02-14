Yeni Akit yazarından AKP'ye: Benzin ve mazottaki haftalık artış, nereye kadar sürecek?

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Ak Parti’ye küsen, ona gönül koyan, pahalılıktan dolayı kararsızlar limanında bekleyen seçmen, henüz muhalefetten yana tercih sergilemedi. Hâlâ bir çoğunu muhafazakârların oluşturduğu o kararsız seçmen, acaba geçmişte elde ettiğimiz kazanımlarımız yok olur mu endişesi içerisinde” düşüncesini dile getirdi.

AKP'ye “Sokağın sesine kulak vermemiz ve bu zamlara bir ‘dur’ dememiz gerekiyor” uyasında bulunan Şanlıdağ yazısına özetle şöyle devam etti: “Küçük esnaf, ücretli ve orta sınıfın canı yanıyor, elektrik adeta çarpıyor. Kepenk kapatılırsa, sorunun çözümü daha da zorlaşır. Olumsuzlukların faturası da Ak Parti’ye kesilir. Benzin ve mazottaki haftalık artış, nereye kadar sürecek? Eğer Ak Parti ile seçmen arasındaki makas açılmaya başlarsa, asıl tehlike o zaman başlar.

Muhafazakâr kesimin kazanımların gitme endişesi var demiştim. Muhalefet nereden yaklaşacağını ve Ak Parti’nin tabanını nasıl etkileyeceğinin yollarını arıyor.

Hem Kürt seçmen üzerinde ciddi ciddi çalışıyorlar, hem de muhafazakâr tabanı ikna edici şeyler söylüyorlar. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhafazakâr ve dindar kesimlere yönelik sarf ettiği sözlerine dikkat ediniz.”

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