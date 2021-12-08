Yeni Akit yazarı Bedir: Kılıçdaroğlu iktidar olursa Diyanet İşleri Başkanı Alevi, Caferi olsun talebini karşılıksız bırakmaz

Yeni Akit yazarı Akif Bedir, bugünkü yazısında muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesi halinde olacakları iddia ettiği olayları yazdı. Bedir, “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Diyanet İşleri Başkanı’nın Alevi, Caferi, Şii mezheplerinden olması talebi karşılıksız bırakılmaz.” dedi.
Kılıçdaroğlu için “şov yapayım derken siyaseti iyice ayağa düşürdüğü” diyen Bedir, CHP liderinin ülkenin başına geçmesi halinde olabilecek senaryoları sıraladı. Bedir, Devlet kurumlarının yeniden ‘FETÖ’nün tekeline geçeceğini öne sürdü. Bedir, yazısının devamında, “Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın Diyanet İşleri Başkanı’nın Alevi, Caferi, Şii mezheplerinden olması talebi karşılıksız bırakılmaz” dedi.
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