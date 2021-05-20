Yeni Akit yazarı: Batılılar, bizim milletimizi de kendileri gibi aptal ve asalak zannetmektedirler

Yeni Akit gazetesi yazarı Hüseyin Öztürk, "Batılılar, bizim milletimizi de kendileri gibi aptal ve asalak zannetmektedirler. Çünkü kendi kurdukları devletlerin ve zenginliklerin tümü; gasp, katliam ve gayri insani şekillerde olduğu için bizi de onlarla karıştırmaktadırlar" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Uzun ve yakın geçmişimizin her devresinde, insan başta olmak üzere kâinatta bir denge unsuru olarak yaratılmış tüm canlı varlıklara ayrı bir hürmet ve şahsiyet veren başka bir medeniyet bulunamaz. Bu sebeple biz bize benzersek biz kalabiliriz ve biz kalabildiğimiz ölçüde de kimsenin ne kölesi ne sömürgesi oluruz. Sömürgeleşmemiz ve köleleşmemiz için dışarıdan ve içeriden yapılan tüm denemeler, müdahaleler, darbeler, kalkışmalar; biz, bize benzediğimiz için kısa sürede bertaraf edilmiştir. ABD, Avrupa ve İsrail’in üzerimizde kumar oynamasının sebebi de zaten bu özelliğimizdir. Milletimizi parçalayamamak ve bölememektir. Kendi güçleri yetmeyince, içerideki holiganlarını kullanmaktadırlar. Ekonomik olarak çökertme yapamayınca, siyasi figüranları sahneye sürmektedirler" ifadelerini kullandı.