Yeni Akit yazarı Baş: Vaka sayısı en yüksek olan illerin valilerinden açıklama istensin, makul bir izahı olmayanlar görevden alınsın

Yeni Akit gazetesi yazarı Yaşar Baş, yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayısı yüksek olan illerin valilerinden açıklama istenmesi, makul bir açıklaması olmayan valilerin de görevden alınması çağrısını yaptı.

"Trabzon Valisi’nin işleri bu hale getirmesinin de bir karşılığı olmalı"

Baş yazısında, "Önümüzde Gaziantep örneği var. Bir ara vaka sayılarının çok yükseldiği ifade edilmişti. Gaziantep Valiliği, salgını kontrol etme amacına uygun, insanlara hayatı zehir etmeyen ek tedbirler uyguladı. Son listeye baktığımızda Gaziantep en iyi durumda olan iller arasında. Gaziantep Valisi’nin bu performansının da bir karşılığı olmalı. Trabzon Valisi’nin işleri bu hale getirmesinin de bir karşılığı olmalı. Eğer bu performans farkları bir değerlendirme kriteri olmayacak ise, bunları açıklamanın da hiçbir faydası olmaz. Yeni program bir milat olsun. Vaka sayısı en yüksek olan illerin valilerinden, bu vaka sayıları ile ilgili açıklama istensin ve vaka sayılarını düşürmek için ilave hangi tedbirleri aldıkları sorulsun Makul bir izahı olmayanlar da hiç vakit kaybetmeden görevden alınsın ki, bu işin şaka olmadığını herkes öğrensin." ifadesini kullandı.