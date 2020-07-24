Yeni Akit yazarı: Ayasofya’da özellikle her tür kıyafetten kadınlara dikkat etmek lazım!

Yeni Akit yazarı Hüseyin Öztürk, 86 yıl sonra bugün ibadete açılacak olan Ayasofya’da “her türlü kıyafetten giyen kadınlara dikkat etmek gerektiğini” söyledi.

Öztürk, "Zaten kendini bilen şuurlu Müslüman kadınlar, böylesine bir kalabalığın içine girip de kişiliklerini, kimliklerini hiç etmezler. Gerçek mü’min kadın edep-hayâ sahibidir. Neden kadınları önceledim. Çünkü böyle zamanlarda şer cepheleri genellikle kadınları kullanır. Böyle örnekler çoktur" ifadelerini kullandı.

Öztürk, bugünkü “Ayasofya’da fitne fesada düşmeden” başlıklı köşe yazısında şunları söyledi:

Böyle zamanlarda; “fitne, fesat, fücur, ihanet, düşmanlık” ve benzeri gayri insani hareketler çoğunlukla organize edilir, bazen de plansız programsız meydana gelebilir.

"Özellikle her tür kıyafetten kadınlara dikkat etmek lazım"

Özellikle her tür kıyafetten kadınlara dikkat etmek lazım! Zaten kendini bilen şuurlu Müslüman kadınlar, böylesine bir kalabalığın içine girip de kişiliklerini, kimliklerini hiç etmezler. Gerçek mü’min kadın edep-hayâ sahibidir. Neden kadınları önceledim. Çünkü böyle zamanlarda şer cepheleri genellikle kadınları kullanır. Böyle örnekler çoktur.

Erkekler kullanılmaz mı? Elbet kullanılır. Yine her kılık, kıyafette ve İslam adına uydurulmuş çeşitli kisvelerle bürünmüş erkekler de görülebilir.

"Ayasofya karşıtlığı yapacak tipler çıkabilir"

Bir de tam bunların dışında türlü rezaletleri göze alarak Ayasofya karşıtlığı yapacak tipler çıkabilir. Ortalığı karıştırıp aradan sıvışırlar. Gerçi bu söylediklerim bilinmeyen şeyler değil ama insan o anda “Evet bunlar provokatör” diye düşünüp aklı selim hareket edemiyor.

Bugün olabildiğince sakin, olabildiğince sabırlı, olabildiğince erdemli şekilde hareket ederek, gidebildiğimiz noktaya kadar gidip, orada huşu içerisinde okunacak Kur’an-ı kerimleri dinleyip, namazı eda edebilmektir. Dünya medyası canlı yayın yapacak. Kâfirler, münafıklar, Mü’minler kendi cephelerinden görmeleri gerekenleri görecek ve herkes cibilliyetine göre yayın yapacaktır.