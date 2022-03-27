Yeni Akit yazarı: AK Partili bazı isimler bile, zaman zaman “Montrö Sözleşmesine bağlıyız” diyorlar

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, "104 emekli amiralin darbe imalı bildirisini boşverin. AK Partili bazı isimler bile, zaman zaman 'Montrö Sözleşmesine bağlıyız' diyorlar.. Haydi bağlı olsunlar. O da sorun değil.. Emekli amirallerin, kemalist zihniyetli isimlerin tekrarladığı üzere, onlar da 'Montrö Türkiye’nin tapusudur' diyorlar..." düşüncesini dile getirdi.

Karahasanoğlu yazısında, "Daha iki gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplandı.. Sonuçta yaptıkları açıklamada, Montrö Sözleşmesine atıf yapılıp, şunlar söylendi: 'Türkiye’nin Karadeniz’de barış ve istikrarın idamesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesinin titizlikle uygulanması da dahil olmak üzere sorumluluklarının gereğini yerine getirmesinin yanında arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetlerini sürdüreceği belirtilmiştir.' Açıklamaların, içi boş cümlelerin devamını getirebilirim.. Daha nice siyasetçi, daha nice monşer, daha nice gazeteci, daha nice akademisyen, Montrö Sözleşmesi’ni, adeta bir tabu gibi görüp, bir de üstelik Türkiye’nin uluslararası arenada tapusu olarak tanımladılar.." ifadesini kullandı.