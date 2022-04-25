Yeni Akit yazarı: Ak Parti, Suriyeli mülteciler konusunda muhalefetin baskısından dolayı söylem değişikliğine gitmek zorunda mı kalıyor?

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında “Suriye iç savaşı başladığından bu yana, 'bu bir vicdan meselesidir' diyerek topraklarımızda misafir ettiğimiz Suriyeli mülteciler konusunda Ak Parti, muhalefetin baskısından dolayı söylem değişikliğine gitmek zorunda mı kalıyor?” sorusunu sordu.

Savaş ve çatışma nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kalan insanların siyasete alet edilmemesi gerektiğini yazan Şanlıdağ, “Popülist söylemleri bir tarafa bırakıp, ayağı yere basan ve toplumda ve Suriyelilerde karşılığı bulunan şeyleri konuşalım. Suriyelilerin yakın zamanda ülkelerine döneceğini ya da dönmezlerse, iktidar değişikliği sonrasında zorla gönderileceklerini söylemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bu hem yasal olarak mümkün değil, hem de ahlaki olarak...” görüşünü dile getirdi.

Şanlıdağ özetle yazısına şöyle devam etti:

"Reel politik gereği; ‘güvenli ve huzurlu ortam oluştuktan sonra göçmenler dönecek’ dediğimizde, Esad rejiminin gitmesi ve ülkede güvenli bir limanın oluşması şartını da sözlerimize eklememiz gerekiyor. Milleti boş yere umutlandırmayalım.

Baştan beri Suriyeliler konusundaki politikamız doğrudur. Bu saatten sonra, ‘merak buyurmayın; Suriyelileri göndereceğiz’ dediğinizde, beklenti içerisine girenleri de sığınmacı muhalifi yapmış olursunuz. O takdirde kendi inandırıcılığımızı da kaybetmiş oluruz.

Bugüne kadar süreci çok iyi yöneten Ak Parti iktidarı, bundan sonrasında geri vitese atmamalıdır. Son söz: Mülteci karşıtlığı dalgasına prim vermeyelim. İvedi olarak, sığınmacılar konusunu toplumun ve siyasetin merkezinden uzaklaştıralım. Entegrasyon politikasına devam."

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