Yeni Akit yazarı: AK Parti için 2022 son viraj

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, bugünkü yazısında son dönemde iktidar bloğu ve muhalefin yürüttüğü siyaseti kritik etti.

Eski AKP’li siyasetçiler DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun seçmen ve Millet İttifakı nezdinde karşılığı olmayacağını savunan Şanlıdağ, “Geldiğimiz süreçte; hayat pahalılığı, mutfaktaki yangın ve dünya genelinde devam eden ekonomik sıkıntılara rağmen AK Parti, en yakın rakibi CHP ile arasındaki toplumsal desteği ve rakamsal üstünlüğünü koruyor. AK Parti’den ayrılan hiçbir seçmen CHP ve bileşenlerine yönelmiyor” görüşünü dile getirdi.

Kendisinin de zaman zaman AKP’yi eleştirdiğini ve daha iyi olması için tavsiyelerde bulunduğunu yazan Şanlıdağ, yazısına özetle şöyle devam etti:

"Elektrik, doğalgaz ve petrole yapılan zamların iktidar açısından bir risk olacağını söylüyorum. Lakin bu millet, “sorunları çözerse yine AK Parti çözer” diyerek, gidişattan nemalanmaya çalışan muhalefete güvenmiyor. Ak Parti’nin karşısında, didişmekten başka hünerleri olmayan bir muhalefet anlayışı var. Bu tespitlerimize inanmayanlar, muhalif anket şirketlerinin yayınladığı sonuçlara baksınlar. AK Parti’nin sosyolojik kemik tabanında bir çözülme yok. Endişe duyan seçmen de muhalefet partilerine yönelmeksizin kararsızlar havzasında bekliyor. Kritik dönemlerde riski göğüsleyen, 15 Temmuz gibi cehennemin içinden çıkmayı başaran Erdoğan’ın, bu olumsuz süreci de atlatacağına inanan seçmen, işte bu yüzden adres değiştirmiyor.

Seçime 1.5 yıl var. Hiç şüphesiz 2022’nin de en önemli gündemi ekonomi olacaktır. AK Parti için 2022 son virajdır. Ne yapıp edip, proje ve yatırımlarını tek tek hayata geçirmeli ve ekonomiyi rayına oturtmalıdır. Kürtler ve genç seçmen üzerinde inandırıcı siyaset yapılmalı ve ücretli alt sınıf memnun edilmelidir. AK Parti, dış politika ve terör konusundaki başarısını dahi iyi anlatsa yeterlidir.”

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