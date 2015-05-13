T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emine Şenlikoğlu, Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı

Emine Şenlikoğlu, Twitter'dan Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu

13 Mayıs 2015 15:08

Huzur Sokağı ve İmamın Manken Kızı romanları ile bilinen muhafazakâr cehahın önde gelen yazarlarından Emine Şenlikoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şenlikoğlu, Adnan Oktar'ın şikâyeti üzerine açılan bir dava ile ilgili ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığını açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada havalimanı nezaretinde gözaltında tutulduğunu belirten Emine Şenlikoğlu, "Allah'tan havalimanı modern hücresi karanlık degil. Üzüldüm, çünkü gideceğim yerde çok önemli işim vardı" dedi.

ETİKETLER

emine şenliklioğluyeni akitgözaltıadnan oktar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24