Emine Şenlikoğlu, Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı

Huzur Sokağı ve İmamın Manken Kızı romanları ile bilinen muhafazakâr cehahın önde gelen yazarlarından Emine Şenlikoğlu, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Şenlikoğlu, Adnan Oktar'ın şikâyeti üzerine açılan bir dava ile ilgili ifadesi alınmak üzere gözaltına alındığını açıkladı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada havalimanı nezaretinde gözaltında tutulduğunu belirten Emine Şenlikoğlu, "Allah'tan havalimanı modern hücresi karanlık degil. Üzüldüm, çünkü gideceğim yerde çok önemli işim vardı" dedi.