Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak: Yeni bir iktisadi modele ihtiyacımız var, yoksa işimiz zor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni tip Koronavirüs salgınıyla birlikte tüm dünyada yaşanan ve Türkiye’nin de etkilendiği ekonomik krize ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dilipak, “Yeni bir iktisadi modele ihtiyacımız var. Bu kaçınılmaz. Yoksa işimiz zor” görüşünü ifade etti.

Dilipak ABD’de yaşanan protestoları, beklenen büyük İstanbul depremini hatırlatan Dilipak, “. Bu süreçte toplumu sadece ekonomik, askeri, siyasi, kültürel ve sosyal travmalar değil, bir de teolojik travma bekliyor. Mehdi ve Mesih tartışmaları hep vardı, daha da artacak. Bu süreçte AB, ABD, NATO gibi uluslararası örgütler dağılırsa herhalde Vatikan da dağılır” diye yazdı.

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